Дмитрий Азаров: Ревизия работы министерств и ведомств будет продолжаться
21 ноября 2018 10:53
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Кадровые перестановки в органах власти региона могут продолжиться. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщил глава области Дмитрий Азаров в эфире программы "Главная тема" на канале Россия-24, пишет Волга Ньюс.
По словам губернатора, кадровые решения были приняты после ревизии работы министерств и подведомственных им учреждений. "Наибольшую неудовлетворенность жителей вызывают сферы здравоохранения и ЖКХ. Министры, которым нужно было исправить ситуацию, не справились с задачей, поэтому и покинули свои посты", — привел пример глава региона.
Отставкой обернулась и проверка работы главы Безенчукского района, у которого обнаружился поддельный диплом о высшем образовании. Лишился кресла и глава Ставропольского района. " Реагирования на обращения людей нет. Понимания того, что происходит в районе, нет. Значит — в отставку!", — сказал Дмитрий Азаров.
"Вспомним прошлогоднюю ситуацию в Самаре. была сорвана реализация программы комфортной городской среды. Пришлось средства распределить на другие города, где с этим эффективнее справлялись. Была сорвана программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Конечно, по главе города было принято решение", - напомним губернатор.
При этом в некоторых ведомствах руководители были не только отстранены от работы, но и стали фигурантами уголовных дел. "Мы выявили злоупотребления в Фонде капитального ремонта, руководитель которого находится сейчас под следствием. Аналогичная ситуация в Государственной жилищной инспекции, деятельность которой я не раз критиковал. Ее руководителем также занимаются правоохранительные органы. Злоупотребления выявлены в Самарском фонде жилья и ипотеки. Здесь реализовывались мошеннические схемы по присвоению земельных участков. Бывший руководитель СОФЖИ также находится под следствием", — привел примеры Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул, что ревизия работы министерств и ведомств будет продолжаться. "Люди должны понимать, что если они работают плохо, допускают злоупотребления, то понесут наказание. Все равны перед законом", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
При этом главная цель ревизионной работы — отнюдь не наказание конкретных лиц, а улучшение ситуации в жизненно важных отраслях. "Главное — это исправить ситуацию. Именно такая задача ставится новым министрам. Насколько эффективно они будут справляться, мы узнаем быстро. Эти оценки поставят им жители региона", — сказал губернатор.
Фото: Игорь Казановский
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