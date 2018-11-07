Для участия в Параде Памяти в Самару прибыли делегации из 13 иностранных государств

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7 ноября в 11:30 пл. им. Куйбышева состоится возложение цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года». Свое участие в церемонии Парада Памяти уже подтвердили делегации из разных регионов России и 13 иностранных государств (22 иностранных представителя). Среди них 5 послов (Коста-Рики, Сенегала, Габонской Республики, Колумбии, Кубы), военный атташе Китая, консулы.Парад Памяти посетят представители посольств Республик Коста-Рика, Сенегал, Колумбия, Куба, Габонской Республики, Мексиканских Соединенных Штатов, Греческой Республики, Китайской Народной Республики; генеральных консульств Республики Кипр, исламской Республики Иран в г. Казани, Республики Турция в г.Казани, Китайской Народной Республики в г.Казани; почетного консульства Италии по Самарской области, Ульяновской области и Республике Татарстан.Напомним, 7 ноября 1941 года по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции в городе Куйбышеве был проведен военный парад. Тогда в стране прошли три военных парада – в Москве, Воронеже и Куйбышеве.В октябре-ноябре 1941 года в Куйбышев прибыло большое количество иностранцев. В общей сложности у нас тогда разместилось более 300 иностранных дипломатов и многочисленный зарубежный корреспондентский корпус. Одновременно с ними на берега Волги переехал и значительный штат работников Наркомата иностранных дел СССР. Возглавлял деятельность этого аппарата заместитель наркома иностранных дел А.Я. Вышинский.Каждой из дипломатических миссий городские власти отвели по отдельному особняку, а всех иностранных журналистов разместили в гостинице «Гранд-отель» на улице Куйбышева (ныне гостиница «Жигули»). Столь большого числа иностранцев в Куйбышев до той поры не приезжало ни разу, сообщает пресс-служба облправительства.