Для самарских школьников проведут профориентационную экскурсию в call-центр компании МТС

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17 октября в 14.50 при информационной поддержке департамента туризма Самарской области пройдет первая бесплатная профориентационная экскурсия в клиентский call-центр компании МТС (г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45а).Экскурсии на предприятия Самарской области позволяют школьникам познакомиться с процессами производства различных вещей, оказанием услуг, с которыми они сталкиваются в жизни, узнать исторические факты не из учебников, а при посещении объектов. Экскурсия рассчитана на школьников 5-8 классов, но будет интересна и взрослым. Экскурсовод расскажет, как устроено рабочее место оператора, куда звонят политики и знаменитости со всей России, как развивалась проводная и мобильная телефония в мире и в Самаре, почему абонент, совершивший первый звонок с мобильного, услышал на другом конце провода скрип зубов, и какие телефоны доставляют покупателям с помощью вертолета.Компания МТС планирует и в дальнейшем проводить бесплатные экскурсии в свой клиентский call-центр.Фото pixabay.com