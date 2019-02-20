Для детей должностных лиц и работников Самарской таможни был организован Урок мужества

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Уроки мужества для детей Самарских таможенников стали уже доброй традицией. Более 20 мальчишек и девчонок в этот день посетили мероприятие.В этом году для ребят была приготовлена обширная программа.Открыл мероприятие ветеран боевых действий в Чеченской Республике, главный государственный таможенный инспектор Николай Родионов. Дети с большим интересом слушали рассказ о военных действиях. О подвигах россиян, о сражениях в боях, о тяжелых военных буднях.Далее сотрудники специального отряда быстрого реагирования Самарской таможни рассказали ребятам о стрелковом и холодном оружии, средствах защиты и связи. Детям показали как разбираются и собираются пистолеты и автоматы. Ребята охотно примеряли и фотографировались в бронежилетах и касках. Также бойцами СОБРа были продемонстрированы приемы рукопашного боя и способы самозащиты при нападении. Детскому восторгу не было предела!Но самые бурные эмоции вызвали показательные выступления служебных собак. Кинологи продемонстрировали ребятам общий курс дрессировки – показали отработку собаками различных команд, подаваемых голосом и жестами. Настоящее восхищение у детей вызвала возможность почувствовать себя дрессировщиками. Собаки ныряли в кольца, которые малыши держали сами. Дети с удовольствием и играли с собаками. Работа кинологов очень заинтересовала ребят. После выступления они долго не отпускали их, задавая много вопросов о собаках.«В рамках патриотического воспитания должностных лиц таможни и членов их семей мы организовываем подобные мероприятия несколько раз в год. Считаем, что именно они помогут сформировать представление о мужестве, долге, чести, ответственности » - говорит начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Самарской таможни Светлана Инчина.