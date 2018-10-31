Дистанционное тестирование на конкурс «Лидеры России» стартует 4 ноября

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Демонстрационная версия первого блока тестирования станет доступна участникам 4 ноября с 8.00 по местному времени.Дистанционный этап Конкурса включает три блока тестов. Первым из них станет оценка способностей, в том числе к анализу вербальной и числовой информации, а также к абстрактному мышлению. Второй будет проверять уровень общих знаний о России. С его помощью будет оцениваться уровень знаний по русскому языку, культуре и истории России, географии, экономике и праву. Третьим этапом станет тест оценки управленческого потенциала.О том, почему была выбрана именно такая схема тестирования, и в чем состоят ее преимущества, рассказал председатель экспертного совета Конкурса «Лидеры России»«Есть несколько основных доводов в пользу подобной компоновки тестов. Прежде всего, она позволяет хорошо спрогнозировать успех на управленческих должностях. Существуют значимые статистические корреляции между выявляемыми на тестировании способностями и успехом в новой для человека управленческой роли.Кроме того, важно, что эти инструменты апробированы, они доказали свою надежность на практике. Главное — они в состоянии выдержать нагрузку, создаваемую конкурсом и его участниками.Еще один аргумент — наши тесты адаптированы специально для работы в условиях так называемых «высоких ставок», то есть в ситуациях, когда респондент особо заинтересован «обыграть» тест, например, как в случае подбора кандидатов на трудоустройство или для включения в кадровый резерв. Этот эффект достигается в том числе за счет использования очень большого по объему банка заданий, а также благодаря тому, что ответы на вопросы не являются интуитивно очевидными. Это отличает наши тестовые материалы от общеизвестных тестов на самопознание и развитие (например, MBTI и DISC), где оценка идет по шкалам, понятным респонденту, и можно просто угадать нужный ответ.Разумеется, часто возникают вопросы о том, насколько необходимо включение в тесты раздела общих знаний о России. Но тут нужно начать с другого вопроса: можно ли быть хорошим лидером, не имея достаточной информации о России? Да, в абстрактном мире, наверное, можно, обладая лидерскими навыками и эрудицией в каких-то других областях. Но у нас ведь конкурс «Лидеры России»! Мы не абстрактных руководителей ищем, а тех, кто будут себя реализовывать здесь, в нашей стране. И понятно, что в определенном смысле объектом их управления будет и Россия в целом, а не зная страны, принимать верные решения было бы проблематично».