Детская агитбригада «Апельсин» провела открытый урок «Безопасная железная дорога» в городе Чапаевск

121

В канун весенних каникул во Дворце культуры города Чапаевск Куйбышевская дирекция инфраструктуры совместно с Самарской дистанцией пути и волонтерами Совета молодых специалистов Куйбышевской железной дороги организовали общегородской открытый урок по безопасности на объектах железнодорожного транспорта. В проекте приняли участие учащиеся с 5 по 8 классы из 13 образовательных учреждений города Чапаевск.Ребята из агитбригады «Апельсин» в стихах и песнях рассказали о правилах безопасного поведения, раздали красочные памятки и тематические буклеты. В свою очередь, школьники из городских школ организовали в фойе выставку тематических детских рисунков «Внимание – поезд» и показали в литературной гостиной выступление, посвященное железной дороге.В проведении урока безопасности активное участие приняли специалисты Куйбышевской дирекции тяги и линейного отделения полиции на станции Чапаевск, которые рассказали школьникам о правилах безопасного поведения на железнодорожных объектах, показали видеофильмы и мультфильмы о безопасности.Работа в таком формате позволила в интересной форме донести до всех присутствующих информацию о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности, а также заинтересовать школьников профессией железнодорожника.Куйбышевская железная дорога еще раз обращается к педагогам школ и родителям с просьбой провести с детьми и подростками профилактические беседы о правилах безопасности на железной дороге и о необходимости неукоснительного их соблюдения.