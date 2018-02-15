Депутаты самарской губдумы усомнились в целесообразности трат 4,25 млн рублей из областного бюджета на приезд Никиты Михалкова
15 февраля 2018 11:14
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Депутаты Самарской губернской думы проверят целесообразность расходования 4,25 млн руб. из областного бюджета на приезд режиссера и актера Никиты Михалкова. Об этом в среду „Ъ-Волга“ сообщил заместитель председателя областного парламента Александр Степанов.
«У нас есть сомнения, что от этой суммы останется излишек на сумму 1 млн руб. Если он появится, хочется узнать, на что будут потрачены эти деньги»,– сказал собеседник издания.
Ранее на внеочередном заседании Самарской губернской думы Александр Степанов попросил врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова объяснить целесообразность выделенных из регионального бюджета 4,2 млн руб. на приезд артистов творческой лаборатории Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова вместе с режиссером. Господин Филиппов пояснил, что средства будут потрачены на удовлетворение условий, оговоренных в техническом райдере артистов, и выплату им гонораров, добавив, что часть суммы предполагается вернуть в областной бюджет за счет поступлений денег от продажи билетов. Также Сергей Филиппов сказал, что инициатива пригласить артистов в Самару исходила от врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Актер и режиссер Никита Михалков приедет в Самару 19 февраля. Он представит на сцене театра оперы и балета спектакль творческой лаборатории Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Метаморфозы-2: Жены артистов».
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