Депутаты Государственной Думы РФ вручили благодарности сотрудникам и военнослужащим самарского управления Росгвардии

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В Управление Росгвардии по Самарской области с рабочим визитом прибыли депутаты Государственной Думы России Владимир Шаманов и Игорь Станкевич.Оба парламентария - боевые офицеры, являются Героями России и ветеранами-десантниками. В ходе встречи с руководством Управления депутаты отметили, что, несмотря на относительно молодой возраст новой силовой структуры, бойцам Росгвардии уже удалось успешно выполнить огромное количество специальных задач.- Защищая покой граждан, сотрудники и военнослужащие действуют мужественно, умело и результативно, с честью выполняя полученный приказ, - сказал, в частности, генерал-полковник Шаманов. - Залогом этого является высочайший уровень подготовки и безупречный профессионализм. Мы высоко оцениваем деятельность структуры, направленную на охрану общественного порядка и общественной безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом и со своей стороны готовы обеспечить всю необходимую правовую базу, чтобы Росгвардия могла успешно выполнять поставленные перед ними задачи.За добросовестное и профессиональное выполнение служебных обязанностей, примерную дисциплину, верность долгу и личный вклад в успешное решение служебно-боевых задач ряду сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Самарской области парламентарии вручили благодарности Комитета Государственной Думы по обороне.- Нам крайне приятно принимать у себя таких гостей, - отметил начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор Александр Эсауленко. - Надеемся, что четкое взаимодействие с представителями законодательной власти, которые являются боевыми офицерами, генералами будет только крепнуть.В завершении депутаты встретились с ветеранским активом регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка Самарской области.