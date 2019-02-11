Депутатов Госдумы попросили ввести запрет на удаление когтей у кошек
11 февраля 2019 10:55
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Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова направила обращение в Госдуму с предложением законодательно закрепить запрет на операцию по удалению когтей у домашних кошек. По ее словам, соответствующую петицию подписали 147 тыс. человек.
«Я написала обращение к председателю комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову с просьбой добавить в ст. 11 закона «Об ответственном обращении с животными» конкретное предложение», — рассказала Зотова агентству городских новостей «Москва».
Она отметила, что проведение онихэктомии — операции по удалению передних фаланг на лапах у котов — должно совершаться исключительно по медицинским показателям, но не по прихоти владельцев животных. Также, по словам депутата, отдельного обсуждения требует окрашивание шерсти домашних питомцев, что нередко наносит вред их здоровью, пишут "Известия".
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