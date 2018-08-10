Депутат Госдумы раскритиковал ограничения, связанные с домашними животными в Тольятти

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Депутат Госдумы Владимир Бурматов назвал действия чиновников Автограда политическим произволом. Речь идет об ограничениях, которые касаются содержания собак и кошек.Все дело в том, что тольяттинские любители четвероногих не имеют права заводить в квартире более двух взрослых собак или двух взрослых кошек с 2013 года¸ пишет 63.ру.— Отлично. Пять лет в Тольятти все, кто держит больше двух котов являются нарушителями-рецидивистами, которые могут в любой момент быть оштрафованы на 10 тысяч рублей. При этом власти города признают, что норма фактически не работает, потому что люди просто не пускают проверяющих к себе в квартиры, — написал в своем инстаграм-аккаунте рассерженный депутат.Также политик сообщил, что намерен добиться отмены неэффективных правил через прокуратуру. По его мнению, любые ограничения, связанные с владением домашними животными, являются незаконными.