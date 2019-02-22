Дан старт подготовки к всероссийскому «Диктанту Победы»
22 февраля 2019 12:48
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«Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» проведет всероссийскую акцию «Диктант Победы», приуроченную к 74-летию победы в Великой Отечественной войне. Решение о проведении мероприятия поддержал Президиум Генерального совета Партии (ПГС). С инициативой провести диктант на заседании выступил координатор проекта «Историческая память», депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.
«Мы планируем провести диктант накануне праздника (ориентировочно - 7 мая) во всех региональных отделениях, в городах с населением от 500 тыс. человек, в городах воинской славы, городах-героях. Диктант будет состоять из 30 вопросов, которые разрабатывает Российский государственный гуманитарный университет. Задания будут связаны с историей войны, ее героями и Днем Победы», – сказал он, отметив, что главной площадкой диктанта станет Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве.
Результаты акции будут известны 12 июня – в День России. «Итоги проведенного в этом году диктанта для нас станут важным подспорьем для того, чтобы в 2020 году провести диктант еще на более масштабном уровне, учитывая большой интерес к различным всероссийским диктантам», – заключил Хинштейн.
По словам Хинштейна, в рамках подготовки к акции Партия также будет сотрудничать с Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом. «Диктант Победы» смогут написать все желающие не только в России, но и за рубежом. Организация таких площадок прорабатывается совместно с Россотрудничеством (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству). Кроме того, принять участие в акции можно будет на ее официальном сайте», - пояснил он.
Решение о проведении «Диктанта Победы» было принято единогласно.
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