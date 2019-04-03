Чтобы улететь на родину, житель Самарской области оплатил задолженность в 93 тысячи рублей
3 апреля 2019 13:50
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Житель Самарской области, во время не оплатив налоги, задолжал государству 93 тысячи рублей. На основании исполнительного документа, поступившего в отдел судебных приставов Безенчукского района Самарской области от налоговой службы, в отношении гражданина Х. было возбуждено соответствующее исполнительное производство.
Так как мужчина задолжал государству свыше 90 тысяч рублей, то он был временно ограничен судебными приставами-исполнителями в праве выезда за пределы Российской Федерации. Также в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 6,5 тысячи рублей. О принятых мерах принудительного исполнения должник был уведомлен.
Узнав о том, что он не сможет покинуть пределы России, гражданин Х. поспешил к работникам Службы на прием. Оказалось, что мужчина уроженец бывшей советской республики и собирается улететь на родину. Приставы разъяснили должнику, что ограничения будут сняты с него лишь после погашения задолженности.
Воспользовавшись терминалом, находящимся в отделе судебных приставов Безенчукского района, гражданин Х. полностью погасил долг по налогам, а также исполнительский сбор. В течение часа после погашения задолженности работниками Службы было вынесено постановление о снятии с него ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. После чего мужчина благополучно вылетел на родину.
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