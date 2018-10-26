Что телезрителям Самарской области нужно знать о цифровом телевещании и почему от него не получится отказаться?
26 октября 2018 10:28
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После новогодних праздников в России федеральные телеканалы планируют переключиться с аналогового вещания на цифровое. О том, почему этот переход необходим и как жителям глубинки в одночасье не оказаться без свежих новостей, «Волжской коммуне» рассказал исполняющий обязанности директора филиала РТРС «Самарский областной радиотелевизионный передающий центр» Марат Юсупов.
- Какие изменения сегодня происходят с телевидением в Самарской области и как они коснутся наших граждан?
- Телевидение пришло в Самарскую область 60 лет назад. Вскоре научились передавать цветную «картинку». Сигнал был исключительно эфирным, альтернативы не существовало. Позже прогресс предоставил возможность смотреть спутниковые телеканалы, в крупных городах появилось кабельное ТВ. Сегодня мы говорим о приходе цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) как о свершившемся факте.
Переход на цифровое телевидение сравнивают с приходом сотовой связи. Это крупнейший инфраструктурный проект, реализованный в России за последние десятилетия. Но телезрителям надо научиться пользоваться новыми технологиями.
- Что для этого нужно?
- 99% жителей Самарской области уже получили возможность принимать сигнал цифрового эфирного телевидения. Сегодня телезрителю достаточно просто настроить телевизор, современная техника позволяет это сделать без дополнительных устройств. Если телевизор устарел, то тогда для приема «цифры» может потребоваться специальная цифровая приставка. Приобрести ее, а также дециметровую антенну, которая необходима для приема ЦЭТВ, можно в магазинах бытовой электроники.
- Нужны ли дополнительные знания для подключения цифрового оборудования?
- Все просто. Те, кто еще по привычке принимает старый аналоговый сигнал, наверняка пользуется телевизорами, выпущенными 10-15 лет назад, которые не принимают «цифру», но к ним для приема ЦЭТВ можно подключить цифровую приставку. Телевизионная техника, выпущенная после 2013 года, принимает цифровой сигнал уже с помощью встроенного цифрового тюнера.
Преимущество цифрового телевидения перед аналоговым - это качество телесигнала. Цифровой сигнал при доставке от студии до телезрителя не подвержен помехам и уверенно принимается даже в отраженном виде. Поэтому иногда комнатная антенна в квартире на верхних этажах многоэтажного дома вблизи от радиотелевизионной передающей станции обеспечит отличную картинку. Но для уверенного приема цифрового сигнала стандарта DVB-T2 рекомендую устанавливать наружную антенну или подключаться к системам коллективного приема телевидения.
Порядок подключения цифрового приемного оборудования приводится в инструкции по его использованию. Если у жителей Самарской области возникают вопросы, с ними можно обратиться на круглосуточную «горячую линию» РТРС по бесплатному номеру 8-800-220-20-02. Операторы «горячей линии» проконсультируют, помогут правильно выбрать и подключить технику. Также телезрители области могут направлять вопросы по электронной почте ckp-samara@rtrn.ru.
- Чем продиктован переход от «аналога» к «цифре»?
- Аналоговое вещание для каждого телеканала предусматривает использование одной частоты. Установка и обслуживание большого количества передатчиков и антенн, радиус покрытия которых ограничен, - затратная задача. Поэтому в малых населенных пунктах развитие аналогового телевидения было ограничено из-за экономической нецелесообразности.
Но с приходом цифрового ТВ появилась возможность «загнать» в одну частоту сразу 10 телеканалов, что существенно снижает затраты вещательных компаний. Кроме того, переход с «аналога» на «цифру» продиктован решением международного союза электросвязи. Страны-участники договорились о разделении используемых частот, и в 2019 году начнется их постепенное высвобождение.
Сегодня в состав первого и второго цифровых мультиплексов входят 20 общероссийских общедоступных телепрограмм. Решение об отказе от аналогового вещания телепрограмм, входящих в состав мультиплексов, и полном переходе на цифровое телевидение после 14 января 2019 года телекомпании принимают самостоятельно.
Отключение аналогового вещания планируется вещательными телекомпаниями только в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек. В Самаре, Тольятти и Сызрани, а также городах-спутниках, таких как Новокуйбышевск и Жигулевск, аналоговое вещание пока остается, за исключением телеканалов «Матч ТВ», «ТВ Центр» и «Россия 24», которые приняли решение после новогодних праздников полностью уйти из аналогового эфира. А вот региональный телеканал «Губерния» продолжит вещание в аналоговом сигнале в привычном режиме.
Призываю телезрителей, особенно жителей малых населенных пунктов, кто до сих пор смотрит аналоговое телевидение, переходить на просмотр «цифры», поскольку вы ничего не потеряете, а наоборот, получите бесплатно вместо прежних трех-пяти программ сразу двадцать отличного качества.
Подробную информацию о переходе с аналогового на цифровое телевещание жители Самарской области получат на официальном сайте российской телевизионной и радиовещательной сети - rtrs.ru, а также интернет-портале смотрицифру.рф
Фото: Игорь Казановский
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