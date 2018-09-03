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Новости /  Общество /  Социум  

Чиновники в Самаре делят спортивную площадку

3 сентября 2018 10:37
107
Чиновники в Самаре делят спортивную площадку
Первое заседание по делу назначено на 25 сентября.

Администрация Ленинского района Самары в суде требует у Департамента управления имуществом областной столицы вернуть в бюджет средства полученные в качестве арендной платы с марта 2017 года. О какой именно площадке идет речь, в материалах арбитража не раскрывается, однако администрация Ленинского района также просит признать недействительным акт приема-передачи о возврате муниципальной спортплощадки, заключенный в 2014 году. Первое заседание по делу назначено на 25 сентября 2018 года, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото pixabay.com
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