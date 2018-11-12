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Четверть внутреннего российского интернет-трафика “утекает” за рубеж

12 ноября 2018 14:54
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Четверть внутреннего российского интернет-трафика “утекает” за рубеж
В 20-25% случаев пользователи рунета обмениваются информацией через маршрутизаторы, установленные в Европе или Америке.

Около 25% внутреннего российского интернет-трафика проходит через маршрутизаторы, установленные за рубежом. К такому выводу пришли инженеры кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета, создавшие собственную технологию измерения и оценки маршрутов движения трафика в Интернете.

“Если пользователь из Самары получает информацию с сервера, размещенного, к примеру, в Санкт-Петербурге, то в 20-25% случаев этот трафик проходит транзитом через Европу или Америку, - привел пример профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Андей Сухов. - А значит, раздача адресов, правила работы с доменными именами управляются организациями, находящимися за пределами страны. Подобная брешь, через которую четверть внутреннего трафика попросту утекает за рубеж, делает российский интернет-сегмент крайне уязвимым”.

Управление маршрутизацией трафика открывает потенциальную возможность несанкционированного использования персональной информации пользователей для последующего анализа с помощью технологий Big Data и искусственного интеллекта. Полученные сведения в последующем могут быть использованы в различных целях - от относительно безобидной навязчивой электронной коммерции до систем глобальной электронной слежки.

В настоящее время, большинство ведущих стран мира, использующие национальные сегменты глобальной сети, создают и активно развивают собственные системы измерения движения трафика. Наиболее распространенными являются RIPE Atlas и PingER. В России своей измерительной системы, позволяющей получать информацию о фактической настройке маршрутов трафика, пока нет.

Для того чтобы оперативно оценить маршрут движения трафика, исследователи из Самарского университета предложили использовать время задержки пакета данных. «До сих пор четких и объективных методик измерения доли внутрироссийского трафика, проходящего через зарубежные серверы не было. Мы постарались найти простой и в то же время точный инструмент измерения. И выбрали в качестве него время задержки, - пояснил Андрей Сухов и привел пример. - Когда пакеты с данными от одного российского пользователя сети к другому идут по территории России, расстояние между абонентами по карте обычно не превышает 2 000 км. Соответственно в этом случае минимальная задержка трафика будет ограничена 30 мс. Если же маршрут «заходит» в Европу, то географическое расстояние повышается до 5 000 км и задержка составляет до 70 мс. А при уводе трафика за атлантический океан это расстояние возрастает до 10 000 км, а задержка до 120 мс”.

Ученые Самарского университета утверждают, что для любого географического маршрута можно рассчитать предельное значение минимальной задержки, при превышении которого можно фиксировать «аномальную» маршрутизацию сигнала. Они создали прототип пользовательского устройства, способного отслеживать трафик, направляемый по транзитному маршруту и пускать его кратчайшим путем через оптимальную цепь роутеров.


Фото pixabay.com
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