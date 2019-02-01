Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 1 февраля, 11:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/02:
USD 65.36
-0.74
EUR 75.2
-0.37
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Часть соцвыплат с 1 февраля будут проиндексированы на 4,3%

1 февраля 2019 10:55
50
Часть соцвыплат с 1 февраля будут проиндексированы на 4,3%
Также с сегодняшнего дня изменится набор соцуслуг.

Некоторые социальные выплаты с сегодняшнего будут проиндексированы на 4,3%. Распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщает РИА «Новости». Среди проиндексированных – ежемесячная денежная выплата, которая полагается 15 миллионам федеральных льготников. В эту категорию входят инвалиды, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, ветераны боевых действий, Герои СССР и России и другие.

Также с сегодняшнего дня изменится набор соцуслуг, который входит в состав ежемесячной денежной выплаты. Помимо этого будут проиндексированы выплаты на погребение, которые получают родственники умершего пенсионера.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 февраля 2019  11:31
Самарские спецназовцы выиграли домашний чемпионат Центрального военного округа по АРБ
Самарские спецназовцы выиграли домашний чемпионат Центрального военного округа по АРБ
Всего соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов. Социум
0
1 февраля 2019  10:55
Часть соцвыплат с 1 февраля будут проиндексированы на 4,3%
Часть соцвыплат с 1 февраля будут проиндексированы на 4,3%
Также с сегодняшнего дня изменится набор соцуслуг. Социум
46
31 января 2019  20:01
96-летнему народному артисту СССР стало слишком тяжело выступать по три часа подряд.
Этуш перестанет играть в спектакле "Бенефис" из-за плохого самочувствиям
96-летнему народному артисту СССР стало слишком тяжело выступать по три часа подряд.  Социум
267
Весь список

Здравоохранение
30 января 2019  17:35
Внедряется форма выездной работы врача-гериатра с посещением пациентов на дому.
Большеглушицкая больница приобрела автомобиль для оказания медпомощи пожилым пациентам
Внедряется форма выездной работы врача-гериатра с посещением пациентов на дому.  Здравоохранение
350
30 января 2019  14:56
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения второй раз за год выводит из аптек и больниц партии
Яд в таблетках. Из аптек изымают 50 тыс. токсичных индийских антибиотиков
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения второй раз за год выводит из аптек и больниц партии "Цефомакса" в связи с аномальной ядовитостью.  Здравоохранение
1448
30 января 2019  13:09
В профсоюзах поддержали идею разрешить отпуск по болезни без медсправки
В профсоюзах поддержали идею разрешить отпуск по болезни без медсправки
Ранее член горсовета в Карелии предложил позволить россиянам не приходить на работу в случае недуга. Здравоохранение
329
Весь список
Новости медицины
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
315
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
256
24 декабря 2018  18:10
Полезен или вреден препарат Левитра
 Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
658
Весь список
Туризм
1 февраля 2019  09:09
Самарская область - в топ-40 регионов туризма-2018 в России
Самарская область - в топ-40 регионов туризма-2018 в России
В 2018 году нашу область посетили более 800 тысяч туристов. Туризм
101
30 января 2019  09:41
Опубликован рейтинг самых безопасных стран Россия заняла лишь 108-ю строчку.
Опубликован рейтинг самых безопасных стран
Россия заняла лишь 108-ю строчку. Туризм
1136
21 января 2019  18:12
Где отдохнуть на море в 2019 году
 Если впереди - долгожданный отпуск, то конечно, вы раздумываете над тем, где будет интересно и полезно, приятно и комфортно отдохнуть. Отличное решение - отдых... Туризм
213
Весь список
Образование
1 февраля 2019  09:16
Учителей Самарской области приглашают провести урок «Чистый город начинается с тебя»
Учителей Самарской области приглашают провести урок «Чистый город начинается с тебя»
В ходе урока ребята будут раскрывать секреты героев-экоспасателей. Образование
88
31 января 2019  11:21
Китайские студенты участвовали в запуске учебных ракет на аэродроме Самарского университета
Китайские студенты участвовали в запуске учебных ракет на аэродроме Самарского университета
Мастер-классы проходят в рамках первой международной зимней школы "Космическая техника и технологии". Образование
284
30 января 2019  15:14
По словам отца ребёнка, у сына диагностировали сотрясение мозга и множество ушибов.
Школьники избили одноклассника всем классом. Учительница-садистка была только "за"
По словам отца ребёнка, у сына диагностировали сотрясение мозга и множество ушибов.  Образование
1024
Весь список

Культура
31 января 2019  14:41
За 25-летнюю историю «Золотой Маски» балетный спектакль Самары попал в список ее номинантов впервые.
Самарский театр оперы и балета покажет балет «Эсмеральда» в Москве
За 25-летнюю историю «Золотой Маски» балетный спектакль Самары попал в список ее номинантов впервые.  Культура
244
30 января 2019  13:01
Самарцев приглашают в кирху на органный концерт
Самарцев приглашают в кирху на органный концерт
Он состоятся 10 февраля. Культура
399
29 января 2019  21:03
Сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочее совещание по вопросам культуры.
Дмитрию Азарову представили варианты реконструкции здания драмтеатра в Самаре
Сегодня губернатор Самарской области  Дмитрий Азаров  провел рабочее совещание по вопросам культуры.  Культура
333
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
180
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
648
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
767
Весь список


Видео
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
74
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
472
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
603
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
546
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
915
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
1142
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1906
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1684
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1962
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2332
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2527
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3786
Весь список

Мероприятия
Самарцев предпенсионного и пенсионного возрастов приглашаются на специализированную ярмарку вакансий
В Сызрани пройдет культурно-просветительская программа «Солнце по имени Моцарт»
Самарские организации приглашаются на совещание по охране труда
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные