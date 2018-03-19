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Брошенных на автостоянке в Самаре медведей хотят забрать в Крым

19 марта 2018 11:34
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Брошенных на автостоянке в Самаре медведей хотят забрать в Крым
Транспортные средства для перевозки животных может предоставить самарский цирк.

Руководство парка львов «Тайган» выразило желание забрать из Самары троих медведей. Об этом сообщила организатор инициативной группы Ангелина Гриневич.

— Трое медведей — Гриша, Тима и Тиша — в скором времени могут оказаться в зоопарке города Белогорск. Транспортные средства для перевозки животных может предоставить самарский цирк, — рассказала Ангелина Гриневич.

Четвертый медведь останется в Самаре. За судьбой 23-летнего Фимы будут следить ветеринары и общественность.

Медведей нашли на автостоянке на улице Егорова в Куйбышевском районе Самары 10 марта. Работники парковки рассказали зоозащитникам, что животные жили там около двух месяцев.

11 марта медведей перевезли в теплый ангар на грузовом автомобиле. 13 марта животных обследовали ветеринары. У одного из мишек обнаружена опухоль на глазу. Владелец планирует отдать их в добрые руки.

Все неравнодушные люди, которые готовы оказать помощь животным, могут обращаться к организатору инициативной группы Ангелине Гриневич по телефону 8-937-992-30-34, пишет 63.ру.
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Комментарии



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