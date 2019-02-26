Бригада управления 2-й армии провела в самарской школе крупную военно-патриотическую акцию

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Бригада управления 2-й общевойсковой армии провела в самарской школе «Южный город» свою самую крупную военно-патриотическую акцию.Праздник был приурочен Дню защитника Отечества и 100-летию войск связи. В нем приняли участие около 100 военнослужащих и свыше 700 школьников. Воспитанники учебного заведения на уличной площадке смогли посмотреть выставку вооружения и военной техники, поесть солдатскую кашу. В спортзале образовательного центра была организована военно-спортивная эстафета, в которой приняли участие шесть команд от школы и одна команда от бригады управления, составленная из новобранцев. Команды состязались на ловкость, быстроту и находчивость. Перед эстафетой школьники смогли увидеть показательное выступление по армейскому рукопашному бою, а также исполнение военнослужащими Гимна и вынос копии Знамени воинской части.Победители и призеры получили грамоты и призы от командира бригады полковника Михаила Морозова. Руководство школы высоко оценила военно-патриотическую акцию, было предложено устраивать экскурсии для школьников в воинской части, сообщает пресс-служба ЦВО.