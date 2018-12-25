Большинство самарцев поддержали переименование остановок с устаревшими названиями
25 декабря 2018 11:52
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На портале для взаимодействия граждан с органами власти «ВМЕСТЕ» завершилось голосование, посвященное такому важному элементу навигации в современном мегаполисе, как остановочные пункты общественного транспорта.
Напомним, что в администрации Кировского района Самары предложили жителям региона высказать мнение относительно названий остановок, потерявших свою актуальность и привязку к местности. Больше всего устаревших наименований пунктов посадки и высадки пассажиров общественного транспорта в Кировском и Промышленном районах Самары. Кинотеатры «Огонек», «Самара», «Юность», «Шипка», магазины «Мебель» и «Электроника», Ипподром и другие, некогда знаковые для горожан объекты давно перестали существовать, однако их по-прежнему продолжают объявлять в автобусах, трамваях и троллейбусах.
В первой части голосования пользователи портала «ВМЕСТЕ» отвечали на вопрос, стоит ли переименовывать такие остановки или следует сохранить память об исторических реалиях Куйбышева.
Всего опросе приняли участие 1733 человека. Большинство – около 50% проголосовавших – поддержали идею актуализации названия остановочных пунктов и подобрать наименования с современной привязкой к местности.
Тем не менее, много среди участников опроса и тех, кто считает, что названия советского периода необходимо сохранить. За привычные наименования остановок проголосовали 45% пользователей портала. Еще 5% участников опроса отметили, что что решение по такому вопросу должны принимать специалисты.
Целью второй части тематического голосования было узнать, как самарцы относятся к еще одной инициативе, связанной с названиями остановочных пунктов. Озвучили ее депутаты самарской городской думы. Парламентарии предложили повышать знания горожан об исторических деятелях, героях Великой Отечественной войны, знаменитых самарцах, в честь которых были названы улицы, площади и скверы, во время объявления названия остановок в общественном транспорте. Народные избранники считают, что помимо самого названия остановочного пункта следует давать краткую историческую справку о человеке, фамилию которого носит теперь часть городской территории.
Большинство участников опроса эту идею поддержали. 45% проголосовавших отметили, что им было бы интересно знать, в честь кого были названы скверы, парки и улицы столицы 63-го региона, и они готовы слушать информации об истории города в общественном транспорте.
Однако, не мало и тех, кто хотел бы получать подобные краеведческие сведения иным способом, но не во время поездки на автобусах или трамваях. 38% горожан указали, что против развернутых объявлений остановок. Узнать, в честь кого были названы те или иные улицы, скверы и парки, им было бы удобнее с помощью информационных табличек на остановочных пунктах.
По мнению 15% участников опроса общественный транспорт вообще не подходящие место для того, чтобы получать подобные данные. Еще 2% проголосовавших отставляют решение этого вопроса на откуп специалистам.
Результаты опросов будут переданы в администрацию Кировского района и гордуму Самары для учета общественного мнения при дальнейшей проработки указанных инициатив.
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