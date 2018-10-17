Большинство пассажиров признались, что хлопают в ладоши, когда приземляется самолет
17 октября 2018 11:54
65
Аплодисменты после посадки — это способ сказать пилоту «спасибо, посадка была мягкой» или раздражающая привычка некоторых пассажиров? Сервис путешествий Туту.ру выяснил у путешественников, как они относятся к этой традиции. В опросе приняли участие более 5 тысяч человек.
Вопрос был: «Хлопаете ли вы в ладоши, когда приземляется самолет, в котором вы летите»? Большинство (53%) ответили, что хлопают в ладоши. Из них 37% хлопают всегда и для них это способ поблагодарить пилота за мягкую посадку. 15% признались, что хлопают, когда есть настроение.
Четверть (26%) заверили, что сами не хлопают, но ровно относятся к аплодисментам остальных пассажиров. А 22% оказались противниками этой традиции: сами не хлопают и раздражаются, когда это делают другие пассажиры.
Данные опроса «Вы хлопаете в ладоши, когда приземляется самолет, в котором вы летите?»:
- 37% — да, всегда. Так я благодарю пилота за мягкую посадку;
- 15% — хлопаю, если есть настроение;
- 26% — сам не хлопаю и ровно отношусь к аплодисментам остальных пассажиров;
- 22% — никогда не хлопаю и меня раздражает, когда это делают другие.
Ранее Туту.ру спрашивал у путешественников, что их больше всего раздражает во время перелета. Тех, кому в полете что-то не нравится, оказалось 87%. Только 13% пассажиров ничего не раздражает, и они спокойно ко всему относятся. Почти треть опрошенных (27%) посетовали, что их больше всего раздражает теснота, когда мало места между рядами и не помещаются ноги. Детский плач в салоне лишает спокойствия 21% пассажиров.
16% раздражаются, когда впередисидящий пассажир до предела откидывает кресло. Чуть меньше (10%) не по себе, если сосед по креслу вторгается в личное пространство и занимает общий подлокотник. Если другие пассажиры начнут выпивать и (или) буянить — это выведет из себя 7% опрошенных. По 3% набрали такие «раздражители», как «отсутствие питания (или плохое питание) на борту» и «когда в салоне слишком душно или холодно».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 октября 2018 11:54
В опросе приняли участие более 5 тысяч человек. Социум
61
17 октября 2018 11:34
Организаторами стали сотрудники ГИБДД. Социум
73
17 октября 2018 11:22В Сызрани отметили юбилей отделения транспортной полиции военно-патриотического отдела «Щит»
Ему исполнилось 15 лет. Социум
67
Здравоохранение
17 октября 2018 12:21
Всего на проверку в этот день пришло около 50 человек. Здравоохранение
57
16 октября 2018 15:39
Всего по данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области привито чуть больше 40% от запланированного числа жителей губернии. Здравоохранение
218
16 октября 2018 13:23
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
193
Новости медицины
16 октября 2018 19:54
Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье. Новости медицины
45
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
73
12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
108
Туризм
12 октября 2018 10:00
Сумма требований в целом достигла 16,8 млн рублей. Туризм
259
11 октября 2018 13:41Эксперты назвали самый дорогой город для туристов
Первое место в рейтинге занял Дубай. Туризм
242
9 октября 2018 10:22
В Самару в среднем приезжают на три дня. Туризм
272
Образование
17 октября 2018 11:18
В ходе мероприятия планируется познакомиться с лучшими практиками социально-добровольческих акций. Образование
90
17 октября 2018 10:52
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева продолжает последовательно улучшать свои позиции в ведущих международных... Образование
119
16 октября 2018 23:33
Поздравляем! Образование
173
Культура
17 октября 2018 10:59
Почетным гостем фестиваля станет Кадер Беларби – французский танцовщик и хореограф. Культура
94
17 октября 2018 10:22
Выставка будет работать с 23 октября по 16 ноября. Культура
104
16 октября 2018 13:52
В начале сентября открылась вторая очередь театра. Культура
185
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
483
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1444
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1659
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
303
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
369
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
355
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
756
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
622
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
1018
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
652
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1090
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1137
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2227
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1649
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1823
Мероприятия