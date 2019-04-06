Больше 80% школ Самары капитально ремонтировались четверть века назад
6 апреля 2019 11:57
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Вопрос о капитальном ремонте муниципальных образовательных учреждений был в центре внимания на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту думы Самары.
Руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Елена Чернега проинформировала депутатов, что более 80 процентов школ города в последний раз капитально ремонтировали почти четверть века назад.
В текущем году в титульный список капремонта попадут муниципальные образовательные учреждения, где необходимо обновить систему отопления, отремонтировать кровлю, а также устранить все недочеты, выявленные в результате проверок Пожнадзора, Роспотребнадзора, Санэпидемнадзора и других инстанций. Также в список будут включены образовательные учреждения, в которых требуется привести в соответствие с современными нормами блоки питания.
Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев считает, что руководство Департамента образования выбрало наиболее оптимальный путь. «Есть понятие приоритетности, то, без чего здание не может работать, а значит, осуществлять образовательную деятельность. Этот подход и был выбран Департаментом образования. Совпали наши ожидания и по пищеблокам. Питанию детей нужно уделить особое внимание», — подчеркнул спикер.
Председатель профильного комитета Вячеслав Звягинцев отметил: «Большинство школ города были возведены еще в советское время, то есть имеют давний срок постройки. Поэтому сегодня требуется комплексный подход в решении всех вопросов безопасности их дальнейшей эксплуатации».
В 2019 году на капитальный ремонт образовательных учреждений будет выделено более 144 миллионов рублей. Большая их часть, свыше 98 с половиной миллионов рублей пойдет на ремонт школ, более 40 с половиной миллионов рублей — на капремонт детских садов, остальные средства направят на ремонт учреждений дополнительного образования и специализированных образовательных центров.
Титульный список с конкретными номерами школ и детских садов будет представлен депутатам 10 апреля 2019 года, - сообщают в пресс-службе Думы.
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