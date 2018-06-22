Более тысячи самарцев и гостей города пришли почтить память павших в Великой Отечественной войне
22 июня 2018 12:42
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Более тысячи самарцев и гостей города пришли почтить память павших в Великой Отечественной войне. Цветы к Вечному Огню Скорбящей Матери-Родины возложили ветераны, юные патриоты, представители общественных организаций, национальных культурных центров, Правительства региона, сообщает Департамент информационной политики региона.
"Мужество, сплоченность, самоотверженность фронтовиков и тружеников тыла навсегда останутся для нас высочайшим образцом патриотизма, стойкости и силы духа. Наша святая обязанность - сберечь память о войне и передать ее будущим поколениям. Сегодня мы, россияне, принимаем Чемпионат Мира. Именно вы отстояли мир на нашей родной земле и на всей планете. Если бы не вы, не ваш высокий, святой Подвиг, ничего этого не было сегодня. Не было бы праздника, единения, братства. От себя лично, от лица моего поколения: спасибо вам! Спасибо за ваш бессмертный подвиг!" - обратился к ветеранам глава Самарской области Дмитрий Азаров.
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