Более 50 жителей Малой Малышевки в Самарской области чуть не лишились земли
6 февраля 2019 10:45
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Спорный участок площадью 4,895 гектара был предоставлен селянам в долевую собственность еще на основании постановления администрации Кинельского района от 30 января 1992 года. Права на выделенные земельные участки возникли в 1995 году с момента выдачи свидетельств на право собственности. Общая площадь пая первоначально составляла около 9 гектаров, из них 7,8 га — пашни, остальное пастбища.
В 2017 году было осуществлено межевание территории. Участок был выделен и поставлен на кадастровый учет.
Однако администрация Малой Малышевки посчитала, что выдел земли был осуществлен с нарушением действующего законодательства и обратилась в Кинельский райсуд с иском о признании незаконным как межевания, так и права собственности на выделенную землю. Ответчиками по иску выступают более 50 физлиц. Причиной для оспаривания результатов межевания стало то, что кадастровый инженер якобы осуществил выдел только земель пашни, без учета пастбищ, пишет СО ОНЛАЙН.
Районный суд требования администрации удовлетворил, а вот областной суд при пересмотре дела это решение отменил. Селянам помогло письмо из областного минсельхоза, согласно которому выдел спорного участка не противоречит Земельному кодексу РФ, федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и закону Самарской области «О земле». «Конфигурация выделенного земельного участка не препятствует рациональному использованию в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения. Выделенный участок к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям не относится. Доводы истца о том, что выделение земельного участка без учета свойств и качеств почвы нарушает права остальных дольщиков, не являются основанием для удовлетворения иска», — говорится в окончательном решении суда.
pixabay.com
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