Более 15 тыс. человек посетили выставку трофейной техники «Сирийский перелом» в Самаре
10 марта 2019 10:31
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Более 15 тысяч жителей и гостей Самары посетили железнодорожную передвижную военно-патриотическую выставку «Сирийский перелом» на центральном перроне железнодорожного вокзала.
В рамках акции гости ознакомились с образцами бронетанковой техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей и инженерной техники. Также были представлены работы военных художников и фотографов, экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, химического оружия. Всего было представлено более 500 образцов трофейной техники и вооружения.
Кроме того, на вокзале был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, в который обратилось более 450 человек. Сотрудники пункта проконсультировали кандидатов о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.
Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» проводится с целью демонстрации успехов Вооруженных Сил РФ и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом.
Следующей остановкой передвижной выставки станет столица Республики Башкортостан город Уфа.
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