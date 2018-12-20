Более 65% жителей Самарской области положительно оценили качество ремонта дорог в 2018 году
20 декабря 2018 12:22
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В среду, 19 декабря, завершен опрос общественного мнения о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Опрос стартовал 12 декабря на странице официального сообщества проекта в "ВКонтакте" (vk.com/bkdsamara), которое является общественной приёмной.
Реализация проекта велась на территории Самарско-Тольяттинской агломерации в 2017-2018 годах в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск и Кинель. Также были отремонтированы дороги регионального значения, выполняющие функцию «маятниковой миграции» населения к центрам агломерации. За два года реализации проекта отремонтировано 361,7 км автодорог регионального и местного значения, в том числе в 2018 году – 198,7 км.
В опросе приняло участие более 790 человек. На вопрос «Как вы оцениваете качество дорожных работ в этом году?» пользователи сети ответили следующим образом:
«хорошо, дороги ремонтируют, видны изменения» - 28,37% (225 человек);
«нормально, работа идет, но есть замечания» - 35,4% (281 человек);
«плохо – ремонтируют, но качество очень низкое» - 26,1% (207 человека);
«о проекте не слышал(а), но дороги ремонтируют хорошо» - 1,89% (15 человек);
«ничего не знаю про проект, ремонта дорог в своем городе не заметил(а) – 8,2% (65 человек).
Опрос показал, что более 65% проголосовавших пользователей удовлетворены качеством дорожных работ, проводимых в 2018 году. Похожие результаты показали опросы, проводимые в июле и октябре текущего года – 59,3% и 71,7% соответственно. Тем не менее, 26% опрошенных пользователей указывают на низкое качество дорожных работ. В июле и в октябре 2018 года за этот пункт опроса проголосовало 22,6% и 21,6% соответственно.
Отметим, что одной из главных задач проекта «Безопасные и качественные дороги» является привлечение общественности на всех этапах проведения дорожных работ. В процессе контроля за ремонтом дорог учитывалось мнение управляющих микрорайонами, активистов общественных организаций (ОНФ, общественная палата), депутатского корпуса, жителей, сообщает пресс-служба облправительства.
Представители общественности и эксперты принимают активное участие в реализации национального проекта.
Павел Покровский, сопредседатель штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области:
- Члены регионального штаба ОНФ в Самарской области с учетом собственного проекта «Карта «убитых» дорог» активно участвуют в мониторинге дорожной ремонтной кампании. Причем контроль осуществляется на всех стадиях – от фрезерования до приемки выполненных работ.
Важно отметить, что к этому процессу обязательно привлекаются общественники, в числе которых активные жители и автомобилисты, представители различных общественных организаций.
Например, в Октябрьском районе при ремонте улицы Гая жители попросили помочь им в решении проблемы в районе перекрестной улицы Лукачева – в районе дома № 36 б. В связи с естественным уклоном дороги там застаивалась дождевая вода, что могло повлиять на состояние отмостки дома и даже фундамента. В итоге рабочие оказали содействие и выполнили устройство искусственной неровности – сверх ранее запланированных работ.
В части максимально возможного сохранения дорожного движения в процессе работ не могу не отметить и организацию капремонта Заводского шоссе в границах улиц XXII Партсъезда и Земеца. Он стартовал в этом году и завершится в следующем. Еще при разработке проекта учитывалась необходимость пропуска автотранспорта, особенно грузового, поскольку эта дорога пролегает через масштабную промышленную зону города.
Алексей Степанов, региональный координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия»:
- В 2018 году совместно с представителями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области мы неоднократно проводили проверку качества дорожных работ, а также обеспечение уровня безопасности дорожного движения. С этой целью мы выезжали на участки региональных трасс Самара-Бугуруслан в Кинельском районе, Тольятти-Узюково в Ставропольском районе, проверили качество ремонта дорог в Тольятти и Чапаевске. На всех автодорогах предпринят комплекс мер по безопасности дорожного движения: появились дополнительные пешеходные переходы, тротуары, карманы для остановок общественного транспорта, барьерное и осевое ограждения. Кроме того, учтены пожелания общественности. Например, в ходе встречи с жителями в рамках ремонта на автодороге Тольятти-Узюково установлены две дополнительные остановки и два пешеходных перехода для жителей поселков Рассвет и Васильевка.
Николай Андреев, член Общественной палаты городского округа Кинель:
- Я уже второй год принимаю участие в приемке дорог, отремонтированных в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Для меня дорожная работа хорошо знакома - много лет проработал первым заместителем главы города по жилищно-коммунальным вопросам. Серьезных замечаний к строителям не было, убедились в качестве ремонта. Об этом свидетельствовала не только наша визуальная оценка, но и результаты лабораторных исследований. Новое дорожное полотно соответствует стандартам по плотности и водонасыщению. В нашем городском округе взят высокий темп на дорожное обновление. Всего за два года сделано беспрецедентно много. Наша задача на будущее — сохранить обновленные дороги в хорошем состоянии.
Ольга Устинова, председатель общественного совета по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами городского округа Чапаевск:
- В нашем городе проект «Безопасные и качественные дороги» успешно реализуют не первый год, жители принимают в нем участие, выступая со своими предложениями. Ремонтируемые участки становятся удобными, а главное, безопасными. Пока шел ремонт, я принимала участие в контроле качества работ по обновлению дорог по улицам Вокзальной и Таганрогской. Результаты ремонта горожане уже высоко оценили, ведь ежедневно по дорогам передвигаются тысячи людей и автомобилей.
Был приведен в порядок участок дороги «Самара - Волгоград - Чапаевск-1», он соединяет центр городского округа с отдаленным районом - поселком Нагорный, по этой дороге наши жители едут в областной центр. Здесь была высокая колейность, а сейчас – прекрасная дорога. Безусловно, безопасные и качественные дороги нужны любому городу, и мы очень рады, что благодаря такому проекту наш город становится более комфортным.
Фото pixabay.com
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