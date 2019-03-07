Более 200 заявок поступили на конкурс Startup Tour в Тольятти
7 марта 2019 09:41
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Региональный этап всероссийского Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион», организованного Фондом «Сколково» и АНО «Сколково Форум», пройдет 14-15 марта в технопарке «Жигулевская долина» (Южное шоссе, 165).
Вход свободный, обязательна регистрация. Мероприятие проходило в Самарской области уже дважды в 2014 и 2016 годах.
Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области: «Стартап Тур — действенный и очень эффективный инструмент поддержки и развития предпринимательства на территории страны. Важно понимать, что проведение мероприятия в Тольятти — это путевка в успешное будущее не только для новаторов и изобретателей, но и для всех жителей региона. Стартап Тур даст возможность понять, какие из представленных в этом году проектов будут востребованы и как они смогут изменить нашу жизнь».
В этом году на конкурс стартапов в Тольятти поступило 248 заявок из 10 регионов России, в том числе из Ярославской области и Москвы. Конкурс проводится по трём направлениям — биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии, информационные технологии.
Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково»: «Я уверен, что за время Стартап Тура мы найдем несколько перспективных молодых компаний, которым затем поможем выйти на международные рынки, встретиться с иностранными инвесторами. Я также жду, что благодаря нашему проекту с культурой технологического предпринимательства познакомится самая широкая аудитория. Мы хотим, чтобы в регионах знали: инновационные стартапы — это не что-то из иного измерения».
Участники конкурса в Тольятти будут бороться за денежный приз в размере 300 тысяч рублей и возможность принять участие в программе «Старт», чтобы получить 2 миллиона рублей на развитие проекта от Фонда содействия инновациям. Все победители получат приглашения на самую крупную в России и странах СНГ стартап-конференцию Startup Village.
Прием заявок на конкурс завершен, но прийти в «Жигулевскую долину» и пообщаться с экспертами в сфере инноваций сможет любой желающий. На сайте Startup Tour регистрация для участников будет открыта до 15 марта.
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