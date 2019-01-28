Более 100 программистов со всей России участвовали в самарском образовательном проекте для IТ-сообщества Panda Meetup

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В Самаре прошла 11-я встреча в рамках образовательного проекта для IТ-сообщества Panda Meetup, который проводится при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области. На этот раз проект собрал более 100 программистов и руководителей IТ-команд, которые специализируются на C# .NET разработке.Основная цель проекта - это обмен опытом разработчиков программного обеспечения, менеджеров проектов, технических директоров, тестировщиков. Первая встреча Panda Meetup прошла в июне прошлого года. Проект ориентирован на всю Россию, и мероприятия уже состоялись в Пензе, Саратове, Тольятти. Во всех городах проект получил позитивный отклик как у разработчиков, так и у руководства крупных компаний, которые его поддержали.В этот раз обменяться опытом собрались ведущие разработчики из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Тольятти, Оренбурга, Тюмени, Ульяновска. Такая география участников в очередной раз подтвердила, что данное мероприятие востребовано IТ-сообществом, так как количество специальностей, нужных в отрасли, выросло в разы и продолжает расти, сообщает пресс-служба облправительства.От имени Правительства Самарской области участников мероприятия приветствовал руководитель управления департамента информационных технологий и связи Павел Гокин, который отметил, что региональное правительство оказывает и будет оказывать поддержку проектам, направленным на развитие как IТ-рынка, так и IТ-сообщества. «То, что в Самару приезжают эксперты из разных регионов, чтобы поделиться опытом, говорит о том, что в регионе есть серьёзное экспертное сообщество, с которым есть что обсудить. Чем больше мы будем проводить конференций, олимпиад, фестивалей в сфере информационных технологий, тем интереснее будет обмен мнениями IT- профессионалов», - подчеркнул он.Колоссальный опыт сейчас накоплен во многих крупных компаниях как в регионе, так и в стране. Скорость обмена этим опытом напрямую влияет на скорость роста компаний, специалистов и рынка в целом. Проект Panda Meetup стремится создать комфортные условия для обмена опытом между специалистами, организаторы приглашают экспертов в различных IТ-специальностях из крупнейших IТ-компаний страны. Важность обмена опытом понимают в руководстве многих компаний.Михаил Соляков, технический директор Roko labs в Самаре, это подтверждает. «Одной из необходимых вещей для развития компании и ее специалистов является обмен знаниями, обмен опытом. Мы все умеем читать статьи о новых технологиях, но нам нужны люди, которые это попробовали. Panda Meetup - это именно такое мероприятие, которое предоставляет совершенно открытую площадку, где люди, которые попробовали новую технологию или подход, могут рассказать, почему это работает или почему это не работает», - заявил он.Важность обмена опытом между IТ-специалистами подтверждает и руководитель региональной разработки Промсвязьбанка Виталий Цикало: «Мы принимаем участие в таких мероприятиях для обмена опытом. Смотрим и слушаем доклады других компаний об успехах внедрения тех или иных технологий, соответственно, делаем для себя выводы».