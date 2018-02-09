Более 200 пассажиров стали участниками акции «День Пассажира» на железнодорожном вокзале Самары

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На вокзале Самара руководители пассажирского комплекса Куйбышевской железной дороги и Куйбышевского филиала АО «ФПК» отвечали на вопросыграждан и принимали предложения по улучшению услуг в рамках проведения открытого диалога и дня пассажира.Наибольшее количество вопросов от пассажиров поступило о предоставлении скидок в поездах дальнего следования, индексации тарифов в плацкартные вагоны в2018 году, графике движения поездов в летние месяцы и решении об увеличении срока продажи проездных документов до 90 дней. Пассажиры не только задаваливопросы, но и высказывали свои пожелания и предложения в части улучшения качества обслуживания.Работа по улучшению качества услуг, предоставляемых пассажирам, проводится железнодорожниками на постоянной основе. Одной из форм еепроведения являются открытые встречи с пассажирами на железнодорожных вокзалах. Дальнейшая работа пассажирского комплекса строится с учетом всехпоступивших от пассажиров предложений, сообщает КбшЖД.