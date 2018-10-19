Более 200 единиц техники поступило в 2018 году во 2-ю армию в Поволжье

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Парк военной техники 2-й гвардейской общевойсковой армии в Поволжье обновился на 49 процентов за последние 8 лет, только в 2018 году в армию по Гособоронзаказу поступило более 200 единиц техники. Об этом журналистам сказал командующий армией генерал-майор- Соединения и воинские части нашей армии за последние восемь лет существенно обновили свою технику, - сказал командующий, - Ракетную бригаду перевооружили на ОТРК «Искандер-М», миротворческую бригаду оснастили новыми бронетранспортерами БТР-82АМ, в составе армии с учетом сирийского опыта появились новые инженерные, минометные, легкие и тяжелые мотострелковые подразделения. Только в 2018 году к нам поступили более 200 единиц технкии. Это бронетранспортеры БТР-82А, бронированные командно-штабные машины Р-149АКШ, боевые машины пехоты БМП-2М, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, автомобили повышенной проходимости «Мустанг», подвижные цифровые радиорелейные станции Р-419Л1, буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», пикапы.Мурадов также отметил, что до конца текущего года планируется получить еще более 40 единиц военной и специальной техники, в том числе автомобильную, бронетанковую технику и ракетно-артиллерийское вооружение.