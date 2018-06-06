Более 500 человек приняли участие в забеге «Стальной характер» в Тольятти

Забег 2 июня прошел на территории лыжной базы Автозаводского района. Мероприятие прошло в рамках комплексной программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», которая с 2016 года реализуется Фондом поддержки спорта при содействии благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел».«Стальной характер» - это не просто забег. Это 8 км препятствий, это проверка на прочность, проверка характера, силы воли. Наша компания СИБУР поддерживает здоровый образ жизни, спорт, все то, что способствует развитию человека, среды, в которой мы живем. В рамках программы «Формула хороших дел» открыли серию бесплатных тренировок под названием «Здравый смысл». Они будут проходить все лето, как всегда, возле дворца спорта «Волгарь», куда может прийти любой желающий», - приветствовал участников забега генеральный директор «СИБУР Тольятти Юрий Морозов.Участники преодолели 8 км и 20 препятствий, пройти которые можно было с помощью друзей или участников других команд: грязевые ванны, пятиметровая стена, двухметровая надувная подушка и многое другое. Самой многочисленной оказалось команда СИБУР Тольятти – в её составе забег преодолели 58 человек. «Спасибо нашим мальчикам из команды: когда мы уставали, нам протягивали руку. И сил становилось вдвое больше», – поделилась впечатлениями участница забега Светлана.«Тольятти не раз доказывал свою экстремальность. Здесь живут люди, заряженные на результат, готовые преодолевать себя и помогать своим друзьям. «Стальной характер» в город проводится не в первый раз – и я уверен, что в следующем году он соберет еще большее количество участников», – отметил куратор проекта Андрей Потапов.