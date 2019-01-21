Более 7200 школьников Самарской области узнали об электробезопасности в 2018 году

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«Самарские распределительные сети» подвели итоги работы по профилактике электротравматизма среди детей и подростков на объектах электроэнергетики в 2018 году. Энергетики посетили 276 образовательных учреждений, слушателями стали более 7200 учеников.Ключевым мероприятием по профилактике электротравматизма среди детей являются уроки электробезопасности. В течение 2018 года было проведено 302 профилактических урока, как среди учащихся начальных классов, так и среди школьников старших классов. Энергетики «Самарских распределительных сетей» напомнили детям о правилах поведения вблизи энергообъектов в быту и на улице – опасности проникновения на территорию подстанций, играх под опорами линий электропередачи и даже сэлфи под проводами воздушных линий.Уроки электробезопасности проходят по всей Самарской области не только в школах, но и в социальных учреждениях (детских домах, интернатах, приютах и т.п.). В прошедшем году было налажено взаимодействие по вопросам профилактики электротравматизма с участковыми уполномоченными полиции и подразделениями органов внутренних дел по делам несовершеннолетних. Впервые за время проведения профилактических мероприятий энергетики пришли к подросткам вместе с полицией.Работа по профилактике электротравматизма проходит в течение всего года, в том числе и во время летних каникул в школьных и оздоровительных лагерях. Отдельные мероприятия проводятся и в рамках Всероссийского Фестиваля #ВместеЯрче.Распределительные сетевые компании стали первыми в России, кто начал проводить уроки электробезопасности для воспитанников детских садов и школьников, а также вести активную работу по снижению рисков травматизма среди взрослого населения. Регламентированная работа в данном направлении стартовала в 2009 году в рамках единой программы по снижению рисков травматизма. В текущем году профилактике электротравматизма – 10 лет.Следует отметить, что подобная работа является эффективным средством по информированности жителей региона о необходимости осторожного отношения к объектам электросетевого хозяйства Самарской области и профилактике возникновения несчастных случаев.