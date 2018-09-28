Более 2100 маломобильных пассажиров воспользовались услугами Центра содействия мобильности ОАО "РЖД" на вокзале Самары с начала года

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С января по сентябрь 2018 года на вокзале Самара более 2100 маломобильных пассажиров получили специализированную помощь при посадке и высадке из поездов, содействие в перемещении по вокзальному комплексу. Всего на вокзалах Куйбышевской железной дороги с января по сентябрь специализированными услугами воспользовались более 6700 человек, что на 45% больше аналогичного показателя прошлого года.Маломобильным пассажирам на вокзалах Куйбышевской магистрали предоставляется целый ряд специальных услуг. В их число входит встреча, сопровождение по территории вокзала и основным его зонам, оказание помощи при посадке и высадке в поезда дальнего следования, предоставление при необходимости кресла-коляски или каталки. Все перечисленные услуги оказываются на безвозмездной основе.Для получения специализированной услуги необходимо обратиться в Центр содействия мобильности граждан ОАО "РЖД", к дежурному помощнику начальника вокзала или в билетную кассу при оформлении проездного документа.Отметим, что в Центре содействия мобильности ОАО "РЖД" можно получить всю необходимую информацию о действующих услугах для пассажиров с ограниченными физическими возможностями по телефону: 8(800)-510-11-11 в круглосуточном режиме без выходных дней.