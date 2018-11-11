Бойцы и ветераны ОМОН Тольятти провели занятия со школьниками

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Начальник медицинской части ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области капитан Сергей Алексеев провел с учащимися школы №94 занятие по оказанию первой доврачебной помощи.Как остановить кровотечение, если отсутствуют специальные приспособления? Как грамотно изготовить из подручных средств шину, а затем наложить ее на сломанную или вывихнутую конечность? Как организовать эвакуацию пострадавшего из зоны чрезвычайной ситуации? Обо всем этом школьники могли узнать из увлекательной лекции, которую доктор Алексеев сопровождал демонстрацией того или иного приема.Сергей Владимирович также рассказал ребятам о способах выживания в горной или лесистой местности, находящихся в богатом арсенале бойцов спецназа.Доктору ассистировал его сослуживец, ветеран ОМОН г. Тольятти майор в отставке Сергей Вишневский. В настоящее время он преподает основы безопасности жизнедеятельности в школе №94.- Современная жизнь чревата сюрпризами. И далеко не все они, к сожалению, являются приятными, - отметил ветеран. - Наша задача научить детей адекватно реагировать на опасность и не теряться при возникновении чрезвычайной ситуации. Встречи с профессионалами спецназа проводятся на регулярной основе. Уроки людей, способных моментально сориентироваться в условиях ЧП и быстро принять единственное правильное решение, являются поистине бесценным подспорьем, пишет пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.