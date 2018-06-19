Блоки ракет «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» прибыли на космодром Восточный

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18 июня 2018 года на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками и головными обтекателями ракет-носителей (РН) «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Специалисты Роскосмоса встретили состав, после чего он был транспортирован на технический комплекс.После обмывки на техническом комплексе составные части ракет-носителей будут транспортированы через тепловой тамбур в склад-блоков. Затем контейнеры будут вскрыты и ступени ракет перегружены на тележки, где будут переведены в режим хранения.На складе блоков технического комплекса специалистами филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» были подготовлены рабочие места для размещения изделий. Расчет для проведения работ с составными частями прошел дополнительную подготовку, получены допуски к самостоятельной работе.Кроме того, для транспортировки блоков специалистами Космического центра «Восточный» была проведена проверка железнодорожных путей с использованием дефектоскопных и путеизмерительных средств и техническое обслуживание тепловозов. В настоящее время на стартовом и техническом комплексах и на заправочно-нейтрализационной станции космодрома Восточный идет годовое техническое обслуживание технологического оборудования для поддержания всех систем в состоянии готовности.Старты ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российским спутником «Метеор-М» №2-2 и ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «Канопус-В» №5 и №6 предварительно намечены на декабрь 2018 года. Это будут соответственно четвертый и пятый пуски с нового российского космодрома, сообщает Роскосмос.