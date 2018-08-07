Благотворительный забег на День железнодорожника помог собрать на помощь тяжелобольным детям более 16 млн рублей
7 августа 2018 10:28
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5 августа в честь Дня железнодорожника по всей России прошел благотворительный забег «Достигая цели!».
В мероприятиях участвовали все 16 железных дорог – филиалов ОАО «РЖД». Состязания прошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Саратове, Калининграде, Хабаровске, Чите и других городах. В столице забег был организован в Парке Победы на Поклонной горе.
Участие в забегах по всей стране приняли более 32 тыс. человек, общий сбор средств превысил 16 млн рублей (в том числе в Москве - 20 тыс. участников и сбор - 5,7 млн рублей).
– Уже третий год мы отмечаем наш профессиональный праздник забегами. Это не просто благотворительные акции, это возможность дать тяжелобольным детям новую жизнь. Все деньги, собранные от наших забегов, пойдут в помощь этим детям, – отметил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
Все собранные средства будут переданы на лечение тяжелобольных детей – подопечных благотворительных фондов.
Помимо традиционных для Дня железнодорожника дистанций 500 м, 1520 м, 5 км, в 2018 году впервые была введена дистанция 15 км как символ 15-летия со дня образования ОАО «РЖД». Для участников праздника с детьми были организованы специальные детские зоны, а взрослые могли попробовать свои силы в таких спортивных дисциплинах как футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, хоккей, волейбол, скейтбординг и многие другие.
Победителям забега, которые заняли первые, вторые и третьи места, были вручены дипломы, а все финишировавшие были награждены памятными медалями, сообщает пресс-служба КбшЖД.
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