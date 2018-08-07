Благотворительный забег на День железнодорожника помог собрать на помощь тяжелобольным детям более 16 млн рублей

76

5 августа в честь Дня железнодорожника по всей России прошел благотворительный забег «Достигая цели!».В мероприятиях участвовали все 16 железных дорог – филиалов ОАО «РЖД». Состязания прошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Саратове, Калининграде, Хабаровске, Чите и других городах. В столице забег был организован в Парке Победы на Поклонной горе.Участие в забегах по всей стране приняли более 32 тыс. человек, общий сбор средств превысил 16 млн рублей (в том числе в Москве - 20 тыс. участников и сбор - 5,7 млн рублей).– Уже третий год мы отмечаем наш профессиональный праздник забегами. Это не просто благотворительные акции, это возможность дать тяжелобольным детям новую жизнь. Все деньги, собранные от наших забегов, пойдут в помощь этим детям, – отметил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.Все собранные средства будут переданы на лечение тяжелобольных детей – подопечных благотворительных фондов.Помимо традиционных для Дня железнодорожника дистанций 500 м, 1520 м, 5 км, в 2018 году впервые была введена дистанция 15 км как символ 15-летия со дня образования ОАО «РЖД». Для участников праздника с детьми были организованы специальные детские зоны, а взрослые могли попробовать свои силы в таких спортивных дисциплинах как футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, хоккей, волейбол, скейтбординг и многие другие.Победителям забега, которые заняли первые, вторые и третьи места, были вручены дипломы, а все финишировавшие были награждены памятными медалями, сообщает пресс-служба КбшЖД.