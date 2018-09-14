Благодаря судебным приставам 4 сирот из Самарской области получили ключи от положенных по закону квартир

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В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство, предметом исполнения в котором было требование «предоставить жилое помещение площадью не ниже социальных норм, отвечающее санитарным и техническим требованиям» 4 выпускникам детского дома. Однако в добровольном порядке решение суда исполнено не было.В рамках исполнительных производств должник был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). Принятые судебными приставами меры подтолкнули его к исполнению решения суда. Жилое помещение было предоставлена всем 4 детям-сиротам.Соответствующие исполнительные производства были окончены фактическим исполнением, сообщает ведомство.