Бизнес-леди пострадала при продаже акций одного из самарских предприятий его владельцам

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Пробыв какое-то время владелицей акций одной из самарских компаний, гражданка К. решила выйти из состава учредителей и передать акции в собственность данной компании на основе договора купли-продажи. Согласно нему женщина передала ценные бумаги предприятию на общую сумму 37,5 миллионов рублей, однако от организации она получила лишь 306 тысяч рублей.Суд, куда женщина обратилась для восстановления справедливости, принял решение в ее пользу и обязал предприятие погасить задолженность перед гражданкой К. в размере свыше 37 миллионов рублей. На основе исполнительного документа в отделе судебных приставов Советского района г.Самары было возбужденно исполнительное производство, согласно которого денежные средства должны были быть возвращены владелице.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении компании было вынесено постановление о наложении запрета на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. В ходе совершения выхода по месту нахождения организации работниками Службы был наложен арест на принадлежащее ей имущество.Также судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере свыше 2,5 миллионов рублей. Владельцы предприятия-должника были предупреждены об уголовной ответственности за неисполнения решения суда. Задолженность была погашена в полном объеме, включая исполнительский сбор, благодаря тому, что судебные приставы-исполнители арестовали денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба ведомства.