Бизнес-леди пострадала при продаже акций одного из самарских предприятий его владельцам
19 января 2018 10:08
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Пробыв какое-то время владелицей акций одной из самарских компаний, гражданка К. решила выйти из состава учредителей и передать акции в собственность данной компании на основе договора купли-продажи. Согласно нему женщина передала ценные бумаги предприятию на общую сумму 37,5 миллионов рублей, однако от организации она получила лишь 306 тысяч рублей.
Суд, куда женщина обратилась для восстановления справедливости, принял решение в ее пользу и обязал предприятие погасить задолженность перед гражданкой К. в размере свыше 37 миллионов рублей. На основе исполнительного документа в отделе судебных приставов Советского района г.Самары было возбужденно исполнительное производство, согласно которого денежные средства должны были быть возвращены владелице.
В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении компании было вынесено постановление о наложении запрета на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. В ходе совершения выхода по месту нахождения организации работниками Службы был наложен арест на принадлежащее ей имущество.
Также судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере свыше 2,5 миллионов рублей. Владельцы предприятия-должника были предупреждены об уголовной ответственности за неисполнения решения суда. Задолженность была погашена в полном объеме, включая исполнительский сбор, благодаря тому, что судебные приставы-исполнители арестовали денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба ведомства.
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