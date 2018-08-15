Бесплатное цифровое ТВ доступно в дачных поселках Самарской области

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Сегодня более 99 % населения Самарской области могут бесплатно принимать от 10 до 20 телеканалов в отличном качестве. В зону охвата бесплатного цифрового телевидения входят и дачные поселки. Практически полное покрытие страны телесигналом стало возможно благодаря федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».10 телеканалов первого мультиплекса можно уверенно принимать как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. 10 телеканалов второго мультиплекса до конца 2018 года можно смотреть только в крупных городах и их окрестностях - в Самаре, Жигулевске, Тольятти, Сызрани, Чапаевске и близлежащих населенных пунктах. Но уже к концу года второй мультиплекс придет во все дома области. Тогда его увидят и те 35,9% дачников, которые выезжают в загородные дома только зимой или зимой и летом.Сеть цифрового эфирного телевещания позволяет людям принимать многоканальное телевидение без абонентской платы и с минимальными расходами на приемное оборудование. Владельцам новых телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013 года) нужна лишь антенна дециметрового диапазона.И.о. директора филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Марат Юсупов отмечает: «Большинство дачников ездят в свои загородные дома только летом и зимой. Им неудобно устанавливать дорогое оборудование для просмотра телеканалов, и нет смысла платить за то время, когда они не будут их смотреть. Наилучший вариант для дачников - наружная дециметровая антенна с усилителем. Необходимо подключить к телевизору антенну с помощью кабеля, направить ее в сторону ближайшей телебашни и запустить автонастройку каналов. Местоположение ближайшей телебашни можно уточнить с помощью интерактивной карты цифрового эфирного вещания на сайте ртрс.рф. Антенну следует устанавливать как можно выше - на крыше дома. В дополнение к телевизору старой модели, помимо антенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка - к телевизору».Цифровые телевизоры и приставки доступны в большинстве магазинов бытовой электроники. В случае затруднений с настройкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться в центр консультационной поддержки (ЦКП) в Самаре по телефону (846) 263-73-63. Также работают телефон федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный) и телефон «горячей линии» филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» 8-800-2000-846, звонки на который бесплатны для жителей Самарского региона.Свои вопросы телезрители области могут направлять по электронной почте на адрес ЦКП ckp-samara@rtrn.ru.ЦКП работает по будням с 08:00 до 16:45. «Горячая линия» - круглосуточно, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com