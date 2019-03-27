Автомобильные дороги и мосты Самарской области готовят к весеннему паводку

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На региональных автомобильных дорогах Самарской области завершаются работы по подготовке к весеннему паводку. Дорожники закончили осмотр дорог и очистили от снега обочины, прочищена большая часть водопропускных труб. Под особым контролем находятся низководные мосты, расположенные преимущественно в степных районах региона.По прогнозам синоптиков, в 2019 году паводок ожидается в первой декаде апреля. К его подготовке подходят с особой тщательностью: не исключено, что из-за обильных снегопадов, прошедших зимой, уровень воды в реках поднимется выше обычного.«В целях подготовки к весеннему паводку в министерстве создана противопаводковая комиссия, реализуется перечень необходимых мероприятий. В настоящее время очищены от снега 7500 водопропусных труб, это 92% от общего количества, осуществляется контроль пропуска воды через них. Также заготовлены все необходимые материалы и оборудование для предотвращения опасных ситуаций. В период прохождения паводка муниципальные противопаводковые комиссии и ответственные лица минтранса перейдут на круглосуточный режим работы», - подчеркивает заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.Особую нагрузку в период весеннего паводка несут низководные мостовые сооружения, расположенные в местах интенсивного разлива рек. В Самарской области 439 мостов, из которых 5 низководных. «В паводок низководные мосты закрываются. Для обеспечения целостности элементов искусственного сооружения снимаются перильные ограждения, которые по мере опускания воды в реке возвращаются обратно», - говорит заместитель начальника отдела эксплуатации автомобильных дорог государственного казенного предприятия Самарской области «АСАДО» Алексей Тумбаев.На низководном мосту через реку Большой Иргиз, расположенном в сельском поселении Мосты Пестравского района, дорожники уже сняли перильное ограждение. По словам специалистов, ежегодно уровень воды в реке повышается стремительно и достигает в среднем отметки 5-6 метров. Для обеспечения транспортного сообщения жители Мостов используют лодочную переправу. «За мостом без транспортного сообщения остаются два села сельского поселения – Ломовка и Тепловка. На период паводка заблаговременно проводится работа по закупке продуктов питания, лекарств, всех необходимых продуктов жизнедеятельности», - говорит глава сельского поседения Мосты Михаил Любаев.На других низководных мостах в Самарской области подготовлены резервные схемы организации дорожного движения, для их объезда в период затопления установят временные дорожные знаки, сообщает пресс-служба облправительства.Для справки:Низководные мосты на региональных автодорогах в Самарской области:Мост через реку Иргиз автодороге «Большая Глушица – Пестравка» - Березовка – Дергуновка в Большеглушицком районе.Мост через реку Каралык на автодороге «Самара – Большая Черниговка – Южный» - Фрунзенский – Каралык в Большеглушицком районе.Мост через реку Сок на автодороге Большая Раковка-Калмыковка-Потаповка-«Урал» в Красноярском районе.Мост через реку Раковка на автодороге Большая Раковка-Калмыковка-Потаповка-«Урал» в Красноярском районе.Мост через реку Большой Иргиз на автодороге Пестравка-Мосты-Ломовка-Тепловка в Пестравском районе.