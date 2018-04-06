Автолюбитель из Тольятти не оплатил ни один из 28 выписанных за опасную езду штрафов

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В Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти в отношении гражданина С. на исполнении находилось 28 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД. Общая сумма задолженности мужчины составила 20,5 тысяч рублей.В рамках исполнительных производств судебные приставы-исполнители вручили должнику копии постановлений о возбуждении исполнительных производств и предупредили его о последствиях неисполнения без уважительных причин требований исполнительных документов. Несвоевременное погашение задолженности может привести к ограничению должника в специальном праве на управление транспортными средствами. Также сумма долга может увеличиться в несколько раз, так как судебный пристав-исполнитель вправе вынести по каждому не исполненному в срок исполнительному производству постановление о взыскании исполнительского сбора. В соответствии со ст. 112 Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», он будет равен 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1 тысячи рублей.Возможность не только стать пешеходом, но и заплатить по штрафам в несколько раз больше, не обрадовала гражданина С. Во избежание применения к нему мер принудительного исполнения мужчина полностью оплатил долг на общую сумму в 20,5 тысяч рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.