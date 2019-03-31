Автоэксперт дал советы по экономному уходу за машиной
31 марта 2019 12:42
4
Известный автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, на чем можно сэкономить во время ухода за автомобилем весной.
Главный совет — необходимо проверить работу всех систем машины, а не только поменять резину. Как пояснил специалист, после зимы у транспортного средства могут возникнуть проблемы с аккумулятором и свечами, которые работали с повышенной нагрузкой.
По мнению Моржаретто, отлично совместить с началом сезона прохождение техобслуживания. Если своих сил на это нет, то можно обратиться на специальную станцию.
Также автоэксперт развеял популярный миф о том, можно ли мыть машину на мойках высокого давления.
«Это сродни вопросу про курицу и яйцо. Выбирайте то, что вам подойдет. Если автомобиль был поврежден из-за контакта с мойкой высокого давления, то не ходите к ним», — приводит его слова iReactor.
Специалист добавил, что сейчас нет таких моек, которые могли бы что-то серьезное повредить в машине.
Как подытожил Моржаретто, весной вполне можно проверить подвеску, свечи и батарею. Также стоит заправить кондиционер и хорошо промыть днище машины от вредных солей и реагентов.
Между тем в 2018 году стал прослеживаться тренд на экономию на автомобилях. Водители начали экономить на автомойке, отказываться от дополнительных услуг и перестали использовать машину каждый день, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
31 марта 2019 12:19
Сейчас идет поиск подрядчика. Социум
28
31 марта 2019 11:50
Президент сам готовит шашлык, и любит национальный тувинский чай. Социум
82
31 марта 2019 11:03В МТЛ Арена планируется проведение Форума местного самоуправления
Он будет приурочен ко Дню местного самоуправления. Социум
79
Здравоохранение
29 марта 2019 17:02
Также в ходе визита министр ознакомился с ходом ремонтных работ в лаборатории кожно-венерологического диспансера Сызрани. Здравоохранение
750
29 марта 2019 16:50
28 марта министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов ознакомился с работой нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Печерское Сызранского... Здравоохранение
364
29 марта 2019 14:37
Отмечается, что операция прошла успешно. Здравоохранение
311
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
456
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
517
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
807
Туризм
29 марта 2019 13:21
1 апреля — его последний рабочий день. Туризм
316
28 марта 2019 11:30
Споры законодателей о закрытии хостелов разбалансировали рынок. Туризм
223
26 марта 2019 12:53
Противниками поездок на 2-4 ночи с перелетом оказались 35% опрошенных. Туризм
194
Образование
28 марта 2019 15:47
Победители представят вуз и регион в финале в Москве. Образование
362
28 марта 2019 11:56
Первые выпуски радиопередачи посвящены онлайн-экскурсиям по достопримечательностям Самары. Образование
213
27 марта 2019 19:22
Представлено инструментальное исполнительство 150 участников на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, гобое, кларнете, саксофоне,... Образование
259
Культура
29 марта 2019 18:57
В этот раз он носит название «Имена». Культура
364
29 марта 2019 16:57
Пореченков — актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий. Культура
411
29 марта 2019 14:04
Заявки на кастинг принимались до 25 марта. Культура
285
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
419
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
642
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1077
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
254
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4746
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4736
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
548
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
834
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
802
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
388
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1017
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1039
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2019
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2290
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1374
Мероприятия
С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль