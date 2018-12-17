Автобус №30 в Самаре будет ходить чаще
17 декабря 2018 10:53
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На автобусный маршрут №30 пустили дополнительный подвижной состав.
Об этом сообщил перевозчик "СамараАвтоГаз". По итогам анализа пассажиропотока принято решение увеличить подвижной состав еще на две машины. Таким образом, транспорт на маршруте теперь ходит чаще, пишет Самру.ру.
Автобус №30 курсирует между Домом Печати и заводом "Экран".
pixabay.com
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