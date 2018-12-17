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Новости /  Общество /  Социум  

Автобус №30 в Самаре будет ходить чаще

17 декабря 2018 10:53
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Автобус №30 в Самаре будет ходить чаще Такое решение принято по итогам анализа пассажиропотока.
Такое решение принято по итогам анализа пассажиропотока.

На автобусный маршрут №30 пустили дополнительный подвижной состав.
Об этом сообщил перевозчик "СамараАвтоГаз". По итогам анализа пассажиропотока принято решение увеличить подвижной состав еще на две машины. Таким образом, транспорт на маршруте теперь ходит чаще, пишет Самру.ру.

Автобус №30 курсирует между Домом Печати и заводом "Экран".

pixabay.com
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