Астрологи назвали характерные для знаков зодиака профессии
27 марта 2019 11:46
196
Специалисты изучили резюме представителей разных знаков зодиака и назвали характерные для них профессии, результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам исследования, водолеи более склонны указывать в резюме такие профессии, как врач-стоматолог, фармацевт, продавец, грузчик, мерчандайзер, оператор, реже остальных знаков зодиака выбирают профессию бухгалтер.
"Рыбы чаще других ищут работу водителя, режиссера, видеомонтажера, кладовщика. А также среди рыб часто встречаются PR-менеджеры, пресс-секретари, актеры, журналисты, юристы. А вот бухгалтеры и инженеры реже. Овны указывают в резюме должности водителя и охранника, а также директора по закупкам и следователя. Однако не часто среди представителей этих знаков встречаются продавцы, кассиры, операторы и тайные покупатели", - следует из текста.
"Тельцы также склонны к работе водителя, программиста, специалиста техподдержки. И стараются не работать инженерами и дизайнерами", - говорится в результатах исследования.
Добавляется, что близнецы и раки чаще всего встречаются в продажах, они трудятся на таких позициях, как продавец консультант, менеджер по продажам, администратор, менеджер по работе с клиентами, торговый представитель и офис-менеджер, но реже останавливаются на профессиях мерчендайзера и главного бухгалтера.
"Львы чаще претендуют на должность: брокера, финансового аналитика, администратора, менеджера и директора. Девы чаще других видят своё призвание в работе тайного покупателя, бухгалтера и парикмахера. Весы предпочитают указывать в резюме должности менеджера, кладовщика, учителя. А также профессии, связанные с госслужбой. И реже других выбирают профессию: журналист и копирайтер", - говорится в тексе.
Скорпионы, по результатам исследования, более склонны указывать в резюме такие профессии, как интернет-маркетолог, торговый представитель, офис-менеджер и инженер, стрельцы зачастую хотят работать менеджерами и мерчандайзерами, а также продавцами-консультантами. Козерогов чаще других можно встретить среди финансистов, пожарных, главных бухгалтеров и химиков - и редко в роли офис-менеджеров и торговых представителей.
Исследование проводилось 26 марта во всех округах России, исследуемая совокупность: база резюме SuperJob, объем исследуемого материала - 25 миллионов резюме.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 марта 2019 15:43
Программа призвана делиться новостями от ведущих областных библиотек губернии. Социум
42
27 марта 2019 14:59
Наурыз (Навруз) — один из самых древних праздников на Земле, отмечаемый многими народами как праздник весны и обновления природы. Социум
79
27 марта 2019 13:45
Эта мера коснется трудящихся в селах. Социум
87
Здравоохранение
27 марта 2019 12:55
Об этом губернатор заявил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона. Здравоохранение
121
27 марта 2019 10:58
В нем должно быть не меньше 60% мышечной ткани. Здравоохранение
113
27 марта 2019 10:54
Дефицит йода на всей территории России приводит к тяжелым последствиям. Здравоохранение
106
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
432
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
502
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
788
Туризм
26 марта 2019 12:53
Противниками поездок на 2-4 ночи с перелетом оказались 35% опрошенных. Туризм
157
13 марта 2019 10:59
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
661
13 марта 2019 09:47
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
618
Образование
27 марта 2019 15:21
В 2019 будут введены три школы (Стройкерамика, Южный город, Приволжье). Образование
70
26 марта 2019 15:45
Свои проекты представили более 300 школьников Самарской области. Образование
250
26 марта 2019 15:32
В конкурсе приняло участие 210 человек из 14 регионов. Образование
223
Культура
27 марта 2019 15:32
В ближайшее время должны подготовить проект реконструкции Самарского театра драмы. Культура
46
27 марта 2019 11:32
Они включают возможность постановки оперного спектакля силами немецких специалистов. Культура
104
27 марта 2019 10:26
Культура
139
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
394
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
629
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1069
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4644
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
498
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
787
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
751
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1206
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
920
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
309
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
949
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1000
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1967
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2234
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1334
Мероприятия