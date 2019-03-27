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Астрологи назвали характерные для знаков зодиака профессии

27 марта 2019 11:46
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Астрологи назвали характерные для знаков зодиака профессии
Исследование проводилось во всех округах России.

Специалисты изучили резюме представителей разных знаков зодиака и назвали характерные для них профессии, результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам исследования, водолеи более склонны указывать в резюме такие профессии, как врач-стоматолог, фармацевт, продавец, грузчик, мерчандайзер, оператор, реже остальных знаков зодиака выбирают профессию бухгалтер.
"Рыбы чаще других ищут работу водителя, режиссера, видеомонтажера, кладовщика. А также среди рыб часто встречаются PR-менеджеры, пресс-секретари, актеры, журналисты, юристы. А вот бухгалтеры и инженеры реже. Овны указывают в резюме должности водителя и охранника, а также директора по закупкам и следователя. Однако не часто среди представителей этих знаков встречаются продавцы, кассиры, операторы и тайные покупатели", - следует из текста.
"Тельцы также склонны к работе водителя, программиста, специалиста техподдержки. И стараются не работать инженерами и дизайнерами", - говорится в результатах исследования.
Добавляется, что близнецы и раки чаще всего встречаются в продажах, они трудятся на таких позициях, как продавец консультант, менеджер по продажам, администратор, менеджер по работе с клиентами, торговый представитель и офис-менеджер, но реже останавливаются на профессиях мерчендайзера и главного бухгалтера.

"Львы чаще претендуют на должность: брокера, финансового аналитика, администратора, менеджера и директора. Девы чаще других видят своё призвание в работе тайного покупателя, бухгалтера и парикмахера. Весы предпочитают указывать в резюме должности менеджера, кладовщика, учителя. А также профессии, связанные с госслужбой. И реже других выбирают профессию: журналист и копирайтер", - говорится в тексе.
Скорпионы, по результатам исследования, более склонны указывать в резюме такие профессии, как интернет-маркетолог, торговый представитель, офис-менеджер и инженер, стрельцы зачастую хотят работать менеджерами и мерчандайзерами, а также продавцами-консультантами. Козерогов чаще других можно встретить среди финансистов, пожарных, главных бухгалтеров и химиков - и редко в роли офис-менеджеров и торговых представителей.
Исследование проводилось 26 марта во всех округах России, исследуемая совокупность: база резюме SuperJob, объем исследуемого материала - 25 миллионов резюме.


Фото pixabay.com
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