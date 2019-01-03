Астролог рассказал, что нас ждет в 2019 году
3 января 2019 10:37
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Известный российский астролог Татьяна Борщ специально для Лайфа составила гороскоп для каждого знака Зодиака. Итак, что нас ждёт в 2019 году.
Овен
Будут хорошо идти дела в профессиональной деятельности. Овны смогут завоевать новые горизонты, многие свяжут свои интересы с партнёрами из других городов и стран. Возможен даже переезд или очень активное позитивное сотрудничество. Начальникам-Овнам следует обратить внимание на подчинённых, а служащим — на коллег.
В личной жизни будут очень разные процессы. Общий совет для Овнов: не будьте слишком заняты работой! Жизнь — это не только работа, обратите внимание на близких и любимых людей. Одинокие Овны смогут встретить свою судьбу в поездке или на отдыхе.
Телец
У Тельца в 2019 году идёт завершение цикла. Бизнесмены могут подумать о переориентации своего бизнеса или продаже. Тельцы же, не связанные с миром бизнеса, и простые служащие: будьте внимательны к своим обязанностям, сокращения на работе весьма и весьма вероятны.
У женщин-Тельцов возможна беременность. Позитивные перемены для Тельца — это, конечно, полная смена бытовой обстановки: крупный ремонт, приобретение дома, дачи или квартиры.
Близнецы
У Близнецов год предполагает много новых интересных контактов. И это одинаково справедливо и для жизни личной, и для профессиональных отношений. Многие одинокие Близнецы могут встретить свою судьбу, жениться или выйти замуж.
Однако с партнёрами по работе им следует быть внимательнее. И, кстати, партнёры могут быть более могущественными, чем Близнецы. Я имею в виду, в профессиональной сфере, и с ними нужно очень внимательно подписывать контракты.
Рак
Рака в этом году можно назвать Золушкой. Потому что ему предстоит завершить дела, причём не очень хорошие, юридические или ещё какие-то, начатые в 2018 году или несколько лет назад. Это будет завершение решения проблем, но с очень многими из них придётся самим разбираться.
В личной жизни скорее процесс охлаждения, отстранения от любимых и близких. Это затронет и семейных людей, и влюблённых. Очень непростой для Раков год. Ну а "бал" для "Золушки" наступит в 2020 году.
Лев
Льву этот год предоставит очень много положительных изменений. Многие поменяют работу. Причём это можно сделать прямо в самом начале года, до апреля.
И в целом жизнь Львов в 2019-м станет радостнее и веселее. Возможны романы, интересные встречи, новые знакомства. Для них этот год скорее позитивный.
Дева
У Девы год спокойный, без ярких событий — это в лучшем случае. В худшем же им могут грозить не самые приятные перемены на работе. Это может быть перестройка в организации, расформирование, укрупнение, то есть какие-то перемены "наверху".
И Дева будет сидеть весь год в очень напряжённом состоянии от этого. Деве нужно пытаться сохранить то, что она имеет, и не идти на новые свершения. Позитивно то, что многие Девы могут купить в этом году недвижимость или как-то преобразовать то, что уже есть. Это может быть выгодно как для самой Девы, так и для её детей.
Весы
У Весов отличный год. И это радует, ведь наш президент Весы. В новом году он наладит отношения со многими партнёрами за рубежом, и эти отношения станут несколько мягче, но, конечно, не со всеми.
И всем людям, рождённым под знаком Весов, также стоит обратить внимание на подчинённых, потому что именно оттуда будут идти самые главные проблемы, ну или от коллег, если Весы занимают среднее положение. Здесь возможны какие-то подставы, обман и предательство. А вот отношения с родственниками у многих Весов улучшатся. В целом у них очень неплохой год.
Скорпион
И у Скорпионов тоже хороший год. Их ждёт улучшение профессиональной позиции, и деньги им практически гарантированы. Скорпион укрепит свою финансовую базу. Это может быть связано с новой работой или с повышением на старом месте. Во всяком случае, точно ожидается укрепление профессиональных позиций.
Стрелец
У Стрельца всё тоже более-менее. Юпитер входит в знак Стрельца, а это однозначно благоприятно влияет.
Непросто складывались у Стрельца последние два года. Но вот 2019-й может вознаградить за всё. И в плане здоровья, и в личной жизни, и в плане профессиональных успехов. При этом сами Стрельцы должны быть готовы принять эти успехи достойно.
Козерог
Для Козерога год спокойный. Он очень многое сделал, очень многое успел, и многие Козероги реально завоевали новые горизонты в своих профессиональных делах. И они в последние два года вышли на новый профессиональный уровень.
В 2019 году задача Козерогов — укрепиться на этом уровне. Но вот в жизни личной у них возможны проблемы, причём по всем направлениям — это могут быть проблемы с детьми, с близким человеком. То есть идёт процесс охлаждения, и, если для Козерога это нежелательный процесс, ему стоит принять самые срочные меры. Потому что ситуация, если уже не зашла далеко, то может зайти.
Водолей
Для Водолея год я бы назвала спокойным и устойчивым. Будут новые предложения, будет интересное сотрудничество, новые встречи, появятся люди, которые реально смогут помочь.
А вот в финансовом отношении Водолею нужно быть очень осторожным. Не стоит давать деньги в долг и самому брать кредиты, здесь можно запутаться, и потом сложно будет выбраться.
Рыбы
У Рыб этот год будет активным. Год активных профессиональных успехов. И вся энергия пойдёт в работу. Даже если какие-то романы и встречи у одиноких Рыб будут, они непосредственно могут быть связаны с какими-то профессиональными предложениями.
У многих Рыб улучшится здоровье, оно несколько, я думаю, страдало в последние полтора-два года. И вот ещё такой общий совет для всех Рыб: не только работе, но и "потехе час" нужно всё-таки уделить.
pixabay.com
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