Артиллеристы ЦВО проведут в центре Самары салют в честь Дня защитника Отечества

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Артиллеристы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) проведут в центре Самары праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.Световое представление пройдет на набережной реки Волги 23 февраля в 21:00 по местному времени. В это время будут сделаны по 30 залпов из артиллерийских орудий Д-30 и салютных установок. В небо выпустят фейерверки «Вега» и «Ассоль».На Рощинском полигоне артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок. Всего в составе салютных подразделений насчитывается более 25 военнослужащих.