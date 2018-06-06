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Новости /  Общество /  Социум  

Арт-объекты "ВолгаФеста" останутся на набережной Самары

6 июня 2018 11:47
Арт-объекты
Уберут только один из них.

Напомним, 2 и 3 июня на второй очереди набережной в Самаре прошел фестиваль "ВолгаФест", в рамках которого было установлено множество арт-объектов.

Как сообщили организаторы фестиваля, эти объекты останутся на своих местах до конца лета - кроме одного. Из соображений безопасности с набережной уберут конструкцию из зеркал.

"МП "Самарская набережная" сочла травмоопасным зеркальный объект "Притяжение". Сейчас он демонтируется, а потом переедет ко входу музея имени Алабина", - рассказали организаторы.

Также с территории собирались убрать башню, расписанную известным художником Мишей Most, но затем передумали - башня останется на месте, пишет Самру.ру.

Арт-объекты были созданы в рамках проекта "О'Город" художниками и архитекторами из разных городов.
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Комментарии



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