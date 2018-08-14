Арктическая экспедиция возвращается в Самарскую область

55

14 августа в Красноярском районе Самарской области (Самарская область, Красноярский район, территория автодорога Самара-Уфа-Челябинск 1046 км, б/н) состоится торжественная встреча земляков – участников перелета через Северный ледовитый океан на самолетах-амфибиях.Уникальная экспедиция была организована группой летчиков-космонавтов (один из участников - уроженец Самарской области Олег Атьков) и представителями предприятия по изготовлению самолетов малой авиации НПО «АэроВолга», расположенного в Красноярском районе Самарской области.Арктическая авиационная экспедиция стартовала 3 июля со взлетного поля аэропорта в селе Красный Яр Самарской области, принадлежащего НПО «АэроВолга».Маршрут экспедиции прошел через девять стран, включая Россию. Всего самолеты преодолели путь длиной в более чем 20 тыс. км над полярными территориями. Как сообщили в оргкомитете экспедиции, такой перелет на отечественных самолетах-амфибиях прошел впервые в истории российской авиации.В составе экспедиции семь человек - шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции - летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев, научный руководитель – летчик-космонавт Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета - пилот гидроавиации Лоик Блез.По пути участники совершили около 50 остановок и посадок. Экспедиция продлилась 41 день, как и было запланировано изначально.Стартовавшая арктическая экспедиция стала первым этапом кругосветного океанического перелета «20 тысяч лье над водой». В рамках этого глобального проекта, маршрут которого пройдет по побережьям четырех континентов, трех океанов и семи морей, запланировано также авиапутешествие в Антарктиду.В рамках экспедиции были проведены различные медико-биологические исследования. Эксперименты путешественники ставили на самих себе. В условиях экспедиции участники оказывались в искусственной среде, связанной с наступлением полярного дня. Солнце практически не заходило, это стало одним из факторов, сбивающих биоритмы человека. На состояние путешественников влиял и широкий диапазон температуры окружающей среды - от минус 20 до плюс 20 градусов. Мобильная аппаратура на телах участников экспедиции фиксировало электрокардиограммы и отправляло данные в медицинский штаб в Москву, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com