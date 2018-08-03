Андрей Шаронов: "Участие общественности в разработке стратегии помогает избежать ошибок"
3 августа 2018 12:12
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Президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов принял участие в прошедшей в Самаре на этой неделе стратегической сессии "Кадровая стратегия - достояние региона". Комментируя итоги работы сессии, он в первую очередь поблагодарил главу региона Дмитрия Азарова за его позицию по созданию серьезной программы подготовки управленческого резерва, пишет Волга Ньюс.
"Работая с кадрами, мы должны решать как минимум три задачи: мы должны их искать, развивать и давать им возможность двигаться. И, строго говоря, это противоречащие друг другу задачи: ведь чем больше вы развиваете людей, тем больше шанс их потерять. С людьми, которые "выросли", работать гораздо тяжелее, потому что у них растет самооценка, повышаются возможности, они по-другому видят мир, в большей степени себя чувствуют гражданами не данной улицы, города, региона и даже не данной страны, а всего мира", - рассуждает Андрей Шаронов, но подчеркивает, что, сумев работать с этими людьми, можно добиться таких результатов, которых никогда не достичь без них.
"Поэтому я хотел бы пожелать всей большой команде Самарской области успехов в этом деле, не бояться давать людям возможности и быть им настолько интересными, чтобы они оставались и работали здесь", - подытожил Андрей Шаронов.
Напомним, до сентября в Самарской области запланировано проведение семи тематических сессий, на каждой из которых будут обсуждаться вопросы повышения качества той или иной сферы жизни в регионе. К участию в них привлекается очень широкий круг лиц - от федеральных экспертов и чиновников до просто неравнодушных жителей региона.
Результатом работы каждой из сессий должны стать конкретные предложения, которые войдут в долгосрочную стратегию развития Самарской области - так называемую "Стратегию лидерства". Инициатором работы над стратегией именно в таком формате, с привлечением большого круга общественности, стал глава региона Дмитрий Азаров.
Кстати, Андрей Шаронов такой подход оценил как весьма эффективный и перспективный, хотя и непростой.
Так, по его мнению, участие широкой общественности зачастую помогает избежать ошибок, которые могут быть допущены в случае, если руководители разрабатывают стратегию исходя только из возможностей бюджета.
Хорошая же стратегия, по мнению Андрея Шаронова, должна увлекать всех лиц, формирующих валовый региональный продукт, который примерно в 10 раз превышает размер бюджета.
"Стратегия должна быть настолько интересной и захватывающей, чтобы люди и бизнес тоже стали участниками этой стратегии через свои расходы и инвестиции. И в этом смысле, если вы открываетесь, приглашаете их и учитываете часть из того, что они говорят, уровень доверия и шансы, что вы вовлекли ВРП, а не только бюджет, будут гораздо выше", - подытожил Андрей Шаронов.
Фото: Андрей Савельев.
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