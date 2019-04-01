Американский журналист пришел в ужас из-за любви россиян к гематогену
1 апреля 2019 12:00
39
Американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену. Его материал «Как Россия полюбила сладкие батончики, сделанные из крови» был опубликован в сетевом издании Vice.
По словам Хея, во времена СССР гематоген давали детям вместо шоколада и конфет, при этом мало кто из них знал, что они едят на самом деле. В качестве экспертов репортер привлек двух ученых, родившихся на территории современной России, Марию Пироговскую и Анастасию Лахтикову. Они подтвердили, что в детстве нередко ели гематоген, который считался полезной биодобавкой, пишут "Известия".
Несмотря на ужас, который вызвали «кровавые батончики» у Хея, гематолог Томас ДеЛугери подтвердил изданию его пользу для здоровья, По словам специалиста, гематоген содержит около 10 мг железа — то есть рекомендованную для детей дозу. А тот факт, что этот продукт создан из натуральной крови, он назвал «бонусом».
«Лучше усваивается, чем железо в таблетках», — отметил специалист.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
1 апреля 2019 12:00
Гематоген содержит около 10 мг железа. Социум
17
1 апреля 2019 10:45
Также они дали совет по поводу сушки джинсов. Социум
81
1 апреля 2019 10:22
Ряды российской армии пополнят порядка 135 тыс. призывников. Социум
93
Здравоохранение
29 марта 2019 17:02
Также в ходе визита министр ознакомился с ходом ремонтных работ в лаборатории кожно-венерологического диспансера Сызрани. Здравоохранение
1498
29 марта 2019 16:50
28 марта министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов ознакомился с работой нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Печерское Сызранского... Здравоохранение
373
29 марта 2019 14:37
Отмечается, что операция прошла успешно. Здравоохранение
321
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
460
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
521
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
809
Туризм
1 апреля 2019 09:54
Эксперты проанализировали бронирования авиабилетов. Туризм
110
29 марта 2019 13:21
1 апреля — его последний рабочий день. Туризм
332
28 марта 2019 11:30
Споры законодателей о закрытии хостелов разбалансировали рынок. Туризм
228
Образование
1 апреля 2019 11:38
Министерство образования и науки начало глобальный эксперимент с опорного вуза. Образование
52
1 апреля 2019 11:20
Подведение итогов Форума запланировано на 14 мая. Образование
65
28 марта 2019 15:47
Победители представят вуз и регион в финале в Москве. Образование
370
Культура
31 марта 2019 17:29
Находящийся под домашним арестом Кирилл Серебренников получил премию "Ника" в номинации "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Лето", в котором... Культура
229
31 марта 2019 12:55
Премия "Ника" была учреждена в 1987 году. Культура
303
29 марта 2019 18:57
В этот раз он носит название «Имена». Культура
394
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
422
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
644
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1080
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
266
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4772
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4743
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
551
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
837
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
806
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
392
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1021
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1042
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2027
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2295
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1378
Мероприятия
С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль