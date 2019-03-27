Алиментщица из Самарской области проведет полгода в исправительной колонии.

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По решению суда, гражданка Т. обязана была выплачивать ¼ всех видов заработка на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако женщина уклонялась от исполнения своих родительских обязательств. Долг перед сыном составил 200 тысяч рублей.Судебными приставами Елховского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство по ч.1 ст.5.35.1. КоАП РФ. За неуплату алиментов своему ребенку суд назначил безответственной матери наказание в виде обязательных работ сроком на 30 часов.После привлечения к административной ответственности гражданка Т. мер к погашению задолженности не предпринимала. Судебными приставами-исполнителями было разъяснено, что в случае неуплаты алиментов ей грозит уголовная ответственность. Ей назначили наказание в виде двух месяцев лишения свободы.Отбыв наказание в одной из самарских колоний-поселений, женщина не предприняла попыток к трудоустройству. Судебными приставами-исполнителями было выяснено, что гражданка Т. не обращалась в Центр занятости и никакой материальной поддержке сыну не оказывала. В отношении нерадивой матери было возбуждено уголовное дело. Судьей было назначено наказание в виде лишения свободы на полгода с отбыванием наказания в исправительной колонии.